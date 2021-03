Fuig de la policia i tira una bossa amb droga

La Policia Municipal de Girona va detenir dijous un jove de 29 anys de la ciutat que en veure la presència policial va llançar una bossa amb més de mig quilo de droga. A més, el sospitós també va intentar agredir un agent. Per tot això, va acabar detingut no només per ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, sinó també per desobediència i atemptat als agents de l'autoritat.

Els fets es van desencadenar cap a dos quarts de nou del vespre, quan dos agents de paisà feien tasques pel barri de Santa Eugènia i van veure una persona amb una bossa gran, caminant nerviosa i amb actitud vigilant, i que no duia mascareta. En el moment en què els agents es van identificar com a policies, va sortir corrent, i va llençar la bossa que portava. Els agents van aconseguir interceptar l'individu, i van comprovar que a la bossa hi havia 640 grams de marihuana. Durant l'escorcoll també li van trobar 1.120 euros. Durant l'actuació policial, el presumpte autor del delicte va evitar ser detingut, desobeint les indicacions rebudes, i va intentar agredir un agent.