Girona, entre les províncies amb més casos en majors de 65 anys

Segons el darrer balanç setmanal publicat per Sanitat, Girona és una de les províncies amb la incidència de casos més alta dels darrers set dies en persones de més de 65 anys. Concretament, la xifra s'eleva fins a 87,2 i se situa en sisena posició després de Sòria (124,3), Melilla (104,3), Lleida (90,3), Madrid (90,3) i Àlaba (89,9). Cal tenir present, que aquest balanç té en compte províncies, illes i les dues ciutats autònomes (Ceuta i Melilla).

Entre altres aspectes, també apareix la incidència acumulada entre la població general dels darrers catorze dies. Girona se situa en un valor de 225,1, bastant per sobre de la mitjana d'Espanya, que dijous -el dia que es va publicar el balanç- era de 159,57.

Malgrat tot, tant la mitjana espanyola com la xifra gironina no tenen res a veure amb les dades que s'havien arribat a assolir fa aproximadament un mes.

Seguidament, l'anàlisi de Sanitat també mostra la traçabilitat de casos, és a dir, el percentatge de positius dels quals se'n coneix l'origen. A Girona és del 63% i, en un mes, la xifra s'ha duplicat. Aquesta taxa és un paràmetre molt significatiu, ja que evidencia si el sistema de rastreig de contactes, en aquest cas dirigit des de Salut, és prou efectiu o no i, per tant, mesura si es poden seguir correctament les cadenes de transmissió. Per assolir una traçabilitat òptima, el percentatge s'hauria de situar per sobre del 80%.

Dades de Girona i Catalunya

D'altra banda, respecte a la situació epidemiològica d'ahir, la Regió Sanitària de Girona va registrar un augment de la pressió assistencial. D'una banda, hi havia dos pacients més ingressats i, de l'altra dos crítics més. Seguidament, Salut va registrar 121 positius, un 18% menys que el dia anterior. També es van notificar dues defuncions, una xifra molt baixa en comparació a la mitjana del gener i principis de febrer. Finalment, els vacunats de primera dosi van experimentar un creixement molt significatiu.

Respecte a Catalunya, es va registrar un increment de divuit pacients a les UCIs i la dada encara es manté per sobre de 500. Es van notificar 1.581 positius nous i 29 defuncions. Els principals indicadors de contagi van baixar o bé es va mantenir igual.