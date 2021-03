Olot engega el Pressupost Participatiu per a joves de 12 a 29 anys

Olot inicia, un any més, el Pressupost Participatiu de Joventut. Aquest projecte, liderat per l'Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa, forma part d'un seguit d'accions i activitats que tenen l'objectiu de fomentar la participació dels joves i el seu apoderament dins el marc d'Olot, Ciutat Educadora. Des de l'Ideal-OJG s'anima a tots els joves de 12 a 29 anys a presentar propostes per tal d'invertir 10.000 euros del pressupost de Joventut de l'Ajuntament d'Olot en activitats escollides, proposades i gestionades pels mateixos joves.

El consistori proposa dues franges d'edat. Per una banda es destinaran 5.000 euros a tots els projectes que presentin joves de 12 a 16 anys i uns altres de també 5.000 per a les propostes presentades per joves de 17 a 29 anys. Els joves tenen temps fins al dia 26 de març per presentar les activitats. Ho poden fer presencialment a l'Ideal-OJG, a l'I-Punt o bé a través d'internet. Els projectes que es presenten poden tenir un cost màxim de 1.200 euros.