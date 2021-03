Les patronals reclamen la reobertura de tot el comerç els caps de setmana

Les patronals PimeComerç i Foment Comerç van demanar ahir al Procicat que el comerç no essencial pugui obrir els caps de setmana a Barcelona a partir del 15 de març, quan acaba el període de vigència de les noves restriccions, que permetran l'obertura continuada fins a les 17 h dels bars i restaurants. Les organitzacions empresarials més representatives exigeixen que es reverteixi un tancament que «suposa un greu perjudici» per al sector. A banda de reclamar una obertura comercial, volen que s'eliminin les restriccions per als comerços de més de 400 metres quadrats vigents. «El control de la interacció social pot fer-se sense afectar novament el comerç, que és un sector segur i que només demana, legítimament, poder seguir treballant», van reclamar.

«El comerç no essencial acumula un tancament excessiu dels caps de setmana que comporta que no sigui viable la continuïtat de la seva activitat, ja que un gran nombre d'establiments es nodreixen de les vendes efectuades en aquests dies», expliques des de les patronals en un comunicat conjunt. Les organitzacions empresarials recorden que els negocis no reben cap ajuda compensatòria per aquest tancament obligatori.