Veïns denuncien «perillositat» a la placeta del Teatre de Banyoles

Els veïns de la placeta del Teatre i carrers propers van concentrar-se ahir davant del convent de la Providència de Banyoles per llegir un manifest per reclamar a l'Ajuntament actuacions immediates per revertir l'estat d'abandonament i la perillositat de l'edifici religiós, ara sense activitat, i també del carrer Constància, ubicat en un dels laterals del convent.

Els afectats, que s'han constituït en l'Associació de Veïns de la Placeta del Teatre, es queixen que el carrer que s'ha convertit en un lloc perillós i insalubre. Aquest tram del carrer Constància, que està sense asfaltar, s'ha convertit en un «carrer de mala mort» on alguns propietaris de gossos no recullen les deposicions dels seus animals. Els veïns també es queixen de la manca d'aparcament al barri vell de Banyoles obligant-los a aparcar aquí els seus cotxes i que, en algunes ocasions, els seus vehicles han patit danys per despreniments de parts de la façana de la Providència i que s'han donat casos de robatoris en vehicles.

Consum de drogues

Un tercer problema per als veïns d'aquesta zona es localitza a la plaça Mas Perasseca que presenta un estat d'abandonament i que s'ha convertit en un lloc freqüentat diàriament per grups de joves que consumeixen estupefaents i deixen envasos i papers per tot l'entorn.

L'Associació de Veïns de la Placeta del Teatre demanen poder contribuir activament amb propostes participatives per la millora de la zona i han reclamat a l'Ajuntament un consell de barri, petició que ha estat desestimada pel consistori, ja que el Consell de Barri engloba tot el barri vell i no només una part.

Per la seva part, el regidor de Via Pública i Seguretat de l'Ajuntament de Banyoles, Lluís Costabella, confirma que s'han reunit amb un grup de veïns que els han fet arribar les seves queixes i que algunes ja han estat ateses com ara els treballs de neteja i millores en l'enllumenat públic del carrer. Costabella confia que «la solució definitiva passa pel projecte previst de construcció de la nova biblioteca que ben aviat podria veure la llum».

L'Ajuntament de Banyoles treballa des de fa mesos i, amb discreció, les negociacions amb el Bisbat de Girona i altres particulars per tirar endavant el projecte estrella d'aquesta legislatura, que és la construcció de la nova biblioteca pública a l'emplaçament que actualment ocupen el convent de la Providència, els locals de Càritas i la seu de l'Associació Cannan just davant de la muralla de Banyoles. La construcció d'aquest equipament permetrà al consistori remodelar els espais públics que envolten el convent i allargar-ho fins a la plaça Mas Perasseca per integrar aquests espais a la zona de la muralla.

Museu Arqueològic

En paral·lel a la construcció de la biblioteca, aquesta mateixa setmana s'ha presentat el projecte guanyador de la darrera fase de remodelació del Museu Arqueològic que preveu una important transformació de l'edifici i que també contempla una remodelació i reordenació del carrer de la Pia Almoina.