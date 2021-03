El Consell Comarcal i l'Ajuntament estrenen una ruta ludificada sobre el personatge del Met de Ribes

Amb l'objectiu de reforçar el Ripollès com a destinació turística potent amb els recursos naturals com a atractiu principal, el Consell Comarcal del Ripollès va fent realitat les actuacions relacionades amb el pla de promoció del turisme de natura «L'experiència dels Pirineus més autèntics». Es tracta d'un projecte dotat amb 1.966.107,57 euros, aportats per la convocatòria 2014-2020 del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER), administrat pel departament de la Presidència, i pel Pla de foment territorial del turisme, del departament d'Empresa i Coneixement. És en aquest context, i dins de les accions portades a terme específicament entre els municipis que ho han sol·licitat, que el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Ribes de Freser han estrenat una ruta ludificada pel nucli ribetà amb el pretext del personatge del Met de Ribes i dels rius que travessen la població.

El president, Joaquim Colomer, va posar en valor «l'esforç conjunt» que ha suposat, des que va arrancar fa quatre anys. Des de llavors, es va aconseguir crear una estructura per «promocionar conjuntament tota la comarca» amb la capacitat de «representar la diversitat i el potencial del Ripollès». Això, en la línia de la raó de ser del Consell Comarcal: «Crear un marc de cooperació entre els municipis, els grans i els petits per multiplicar els esforços i aconseguir grans resultats».

Centrant-se en el projecte del Met de Ribes, l'alcaldessa, Mònica Santjaume, va assegurar que «és un dia especial per a Ribes» perquè, després de fer realitat projectes com la via ferrada del granòfir, consolidar itineraris i miradors o crear curses virtuals, ara veu la llum una iniciativa que dona discurs al territori. És a partir de la història del Met, «una figura que ha perviscut i sempre perviurà; una figura que dona molt de joc i molt de peu» i que, tal com ha defensat, no és només un projecte de turisme sinó també per al poble. Santjaume considera, a més, que s'ha aconseguit molt bé traslladar a la realitat la figura del Met.