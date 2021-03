Un home atraca a punta de pistola i a plena llum del dia una gasolinera de Llagostera

Un home va atracar ahir a plena llum del dia i a punta de pistola una benzinera del centre de Llagostera. Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori violent i busquen el lladre que va aconseguir emportar-se la recaptació del local.

Els fets van tenir lloc cap a un quart de tres de la tarda en una gasolinera que es troba a tocar de l'antiga carretera C-65, al carrer Camprodon. Un home que anava amb una gorra i mascareta va entrar al local i va dirigir-se cap a la treballadora de l'establiment. Li va mostrar una pistola ?que s'investiga si era de fogueig? i la va apuntar i amenaçar per reclamar-li els diners de la caixa. En un inici, va reclamar-li que obrís la caixa forta però, en veure que no hi havia diners, finalment es va emportar diners de la caixa enregistradora.

Posteriorment, un cop obtingut el botí, que segurament no era l'esperat, va fugir corrents de la gasolinera.

A partir d'aquí, la dependenta va alertar la policia dels fets que li acabaven de passar i ràpidament fins al punt de l'atracament, s'hi van desplaçar patrulles de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra. La policia ha obert una investigació i busca el lladre violent.

Captat per les càmeres

Una de les pistes i que pot ser clau és que les càmeres de vigilància que té l'establiment van captar el lladre. Les imatges mostren que duia una gorra, anava de negre i sembla ser que també duia mascareta. Aquesta descripció pot ser clau per poder-lo arrestar. Arran del succés, la policia va establir un dispositiu a la zona per tal de localitzar l'atracador.