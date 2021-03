L'Ajuntament de Ripoll demana que s'estudiï la creació d'un CIFO al Ripollès

L'Ajuntament de Ripoll ha demanat al Departament d'Afers Socials, Treball i Família que estudiï la creació d'un Centre d'Innovació, Formació i Ocupació (CIFO) del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya al Ripollès. La petició es duu a terme perquè des del consistori ripollès es considera que existeix un desequilibri territorial en relació als CIFO, ja que actualment els que hi ha es troben allunyats de la Catalunya interior i de muntanya, la qual cosa crea un greuge al territori i potencia el desequilibri territorial.

La Junta de Govern Local de Ripoll va resoldre demanar al Departament que el CIFO a la comarca pugui ser propi, concertat o via la implementació del Pla d'oferta integrada de Formació Professional a l'IES comarcal. També es demana que pugui donar servei a tota l'àrea d'influència de les comarques perimetrals, en les especialitats singulars que es determinin.

Amb la incorporació d'aquest Centre, l'objectiu és poder millorar en l'àmbit formatiu i laboral a Ripoll i al Ripollès. Com a determinades zones del pas, s'ha detectat una manca d'oferta en algunes especialitats, ja que no hi ha centres acreditats. La comarca i l'INS Abat Oliba es van quedar fora d'un projecte del Departament de Treball per impartir FPO (Formació Professional per l'Ocupació) als centres de secundària, tot i que la Fundació Eduard Soler ja n'imparteix des de fa anys. Ara l'ajuntament reclama la creació del CIFO per seguir avançant en aquest àmbit i crear ocupació, tot reactivant el territori.

Les funcions del CIFO

Els CIFOs promouen accions de formació professional per a l'ocupació, de qualitat i adaptades a les necessitats de les persones, empreses i territoris. En aquest sentit, ofereixen cursos adreçats a persones treballadores inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat que es troben en situació d'atur, programen accions d'experimentació en noves qualificacions i fan proves de professionalitat per avaluar les competències professionals i emetre els certificats corresponents. El seu objectiu principal és ser el referent dins l'àmbit de la formació per a l'ocupació adreçada a treballadors i treballadores aturats i en actiu. A la comarca de Girona només hi ha CIFO a Salt.