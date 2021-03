Les morts per COVID baixaran un 60% al maig per les vacunes

El grup d'investigació de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) calcula que el nombre de morts per coronavirus a Espanya baixarà fins a un 60% al maig gràcies a la campanya de vacunació.

En un fil de tuits, el grup explica que «el nombre i el ritme d'entrada de vacunes permet clarament protegir la població de més de 80 anys abans de finals d'abril», una franja d'edat que representa dues terceres parts de les morts totals. Aquestes xifres de la campanya de vacunació fan «perfectament possible» una reducció de la mortalitat d'entre el 50% i el 60% al maig, calculen.

Accelerar la vacunació

També creuen que el percentatge de mortalitat es podria reduir un 80% si s'accelera la campanya i s'aconsegueix vacunar la franja d'edat de 70 a 80 anys.

Als hospitals, el ritme de millora serà «més lent», perquè les persones de més de 80 anys representen només el 5% d'ingressos, motiu pel qual serà necessari vacunar la població de 60-80 anys per reduir aquestes xifres.

Així, els efectes de la vacunació a les unitats de vigilància intensiva (UCI) trigaran més a veure's i dependran del ritme de vacunació: per reduir els ingressos en un 50% al maig es necessita que hagi rebut les seves dosis tota la població de més de 70 anys, uns 7 milions de persones. Això suposa administrar fins a 14 milions de dosis de la vacuna. Una xifra que pot variar, segons el grup d'investigació de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, si arriba el mes vinent la vacuna de Jansen. Un vaccí que només caldrà aplicar amb una monodosi.

Des del grup d'investigadors asseguren que hi ha «incertesa sobre si aquest nivell de vacunació s'aconseguirà a l'abril», ja que asseguren que aquests «escenaris són pessimistes en el sentit que no hi ha un augment en el ritme de producció de vacunes, ni noves vacunes ni reduccions en transmissió». Tot i això, asseguren que esperen que hi hagi notícies «positives els pròxims mesos».

Totes aquestes conclusions dels investigadors de la UPC són resultat d'un estudi que han elaborat i on han analitzat totes les dades d'aquesta pandèmia. Uns indicadors que han fet arribar a la Comissió Europea.

Clotet i Trilla: un fàrmac eficaç

L'infectòleg Bonaventura Clotet i l'epidemiòleg Antoni Trilla adverteixen que només un fàrmac eficaç convertirà la covid-19 en crònica, com va passar amb la sida. En una conversa amb El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, van assegurar que la pandèmia és un dels moments més desafiadors de les seves trajectòries professionals.

El doctor Bonaventura Clotet, cap de Malalties Infeccioses de Can Ruti, recorda que «el VIH va ser molt dur per a persones que feien pràctiques [de risc]. Però la covid-19 ha sigut un tsunami per a tothom. No se n'ha salvat ningú». Per la seva banda, Antoni Trilla recorda que «la sida ha deixat de ser una amenaça immediata per a la vida i això és gràcies als tractaments. Darrere de les vacunes, hi ha d'haver molta recerca».

De fet, en aquests moments, segons Clotet, «hi ha tres fàrmacs en fase dos d'assaig clínic en humans. Són el molnupiravir, l'aplidina i el remdesivir. El remdesivir, de fet, ja està aprovat. Aquests tres fàrmacs serien els tres més pròxims a utilitzar-se. Després hi ha les immunoglobulines hiperimmunes i els anticossos monoclonals, que també poden tenir molta eficàcia en etapes inicials. I els antiinflamatoris».

Ambdós coincideixen que hi haurà altres epidèmies, que cal fer recerca i, fins i tot, que caldrà una «vacuna pancoronavirus» per les variants i brots que pot tenir el virus en el futur.

«El final de la pandèmia»

El director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Castells, per la seva banda, ahir va assegurar que «si aconseguim estendre la vacuna, és el final de la pandèmia».

Antoni Castells va fer aquestes declaracions al programa de ràdio d'EFEsalut El Bisturí. El primer pacient de covid va ingressar al Clínic el 25 de febrer de 2020. Castells indica, passat un any, que «els primers mesos van ser realment dramàtics». El director mèdic del Clínic afirma que malgrat la pressió assistencial de la covid, en aquest hospital s'ha fet un gran esforç per mantenir l'atenció sanitària als altres pacients, els no afectats pel coronavirus.

«Es veu la llum al final del túnel?», li va preguntar EFEsalut a Castells. «La part favorable de la pandèmia és l'aparició de la vacuna i l'inici dels programes de vacunació. Tenim informació suficient per pensar que si aconseguim estendre aquests programes a la resta del país, això és el final de la pandèmia», va respondre. L'Hospital Clínic ha investigat la covid des dels primers dies de la pandèmia. Per exemple, en aquests moments treballa en una vacuna que està acabant la fase preclínica i en breu començarà els estudis amb humans