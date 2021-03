La pandèmia s'estabilitza a Girona amb 188 nous positius

La pandèmia continua el procés d'estabilització. Els positius diaris no arriben als 200 i, a més, la situació als hospitals millora amb un descens de la pressió assistencial. Les dades epidemiològiques del departament de Salut del balanç d'ahir mostren que a la Regió Sanitària de Girona es van detectar 188 nous positius de covid-19, un 35,6% més que el dia anterior. També es van notificar tres noves defuncions -una més que la jornada anterior. Això eleva el nombre de morts fins als 1.947 des de l'inici de la pandèmia.

La disminució de la pressió sanitària es veu amb el nombre d'ingressats: es va donar l'alta a set persones i, per tant, el nombre de pacients contagiats per coronavirus que resten en hospitals gironins és de 183. D'aquestes set altes, tres corresponen a pacients que es trobaven a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Tot i això, el balanç de Salut mostra que encara hi ha 44 pacients crítics en aquests espais hospitalaris.

Un altre dels indicadors epidemiològics que mostra l'evolució de la pandèmia és el risc de rebro, que ha baixat quatre punts, fins a 217, mentre que la setmana del 17 al 23 de febrer era de 260. L'Rt -velocitat de transmissió-, en canvi, ha anat una mica a l'alça i ahir se situava en 0,93, mentre que en l'interval anterior era de 0,99.

Més de 58.000 vacunats

Una de les dades més esperançadores per posar a ratlla la pandèmia és la vacunació. Una tasca que realitzen els professionals sanitaris gironins i que en l'últim balanç del Departament de Salut, es pot veure que no s'atura. En l'última jornada es van vacunar fins a 2.179 persones de la primera dosi. En aquests moments, ja hi ha 58.009 persones que porten el vaccí contra el coronavirus a la Regió Sanitària de Girona. La injecció de la segona dosi de la vacuna, en canvi, és una mica més lenta. De moment, l'han posat a 20.462 gironins. D'aquests, 493 en el darrer dia.

L'últim balanç de Salut mostra l'evolució del virus a Catalunya. En aquest cas la seva velocitat de propagació, l'Rt, ha pujat lleugerament. Una centèsima, fins a 0,93 mentre que el risc de rebrot baixa 5 punts fins a 216.

En paral·lel, la incidència a 14 dies va disminuir un xic i ahir va passar de 246,11 a 238,44. També es van declarar 1.271 nous casos confirmats per PCR o TA (Test d'Antígens), amb un total de 523.926. D'altra banda, el 4,83% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu.

28 noves morts a Catalunya

Salut va notificar també 28 noves morts i el total és de 20.838 en tota la pandèmia. Ahir hi havia 1.530 pacients ingressats als hospitals, 75 menys, i 515 a l'UCI, set menys que el dia abans. A Catalunya ja hi ha 565.111 vacunats de la primera dosi, 202.546 amb la segona.