Primer pas en ferm per una escola d'obra a Lliurona

Visita d'Ensenyament a Lliurona per la construcció de la nova escola d'obra. ampa lliurona

Lliurona està un pas més a prop de poder gaudir d'una escola d'obra. A principis d'aquesta setmana, el director general dels serveis territorials d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, i una part de l'equip de tècnics del departament van visitar la població, ubicada a l'Alta Garrotxa, per tal d'estudiar la ubicació de la futura escola d'obra. A la visita, que es va fer dilluns, hi va assistir també una delegació del Consorci de l'Alta Garrotxa, formada pel seu president, Santi Reixach, el gerent Francesc Canalies i la tècnica Sara Sànchez.

Després de més de 30 anys en barracons, l'escola, veïns del municipi, el consistori i el Consorci de l'Alta Garrotxa reclamen un edifici digne per als infants de Lliurona. Actualment l'escola, que compta amb 15 alumnes, està ubicada en uns terrenys particulars, disposa de dos barracons i ha de fer front a moltes dificultats afegides pel fet d'estar en barracons des de ja fa més de 30 anys. Des del consorci s'assegura que el primer pas ja està fet, ja que la recent aprovació definitiva del Pla Especial de l'Alta Garrotxa (aprovat després de més d'11 anys el passat 9 de febrer) contempla la possibilitat de la construcció d'un edifici per a ús escolar en el terme de Lliurona i a més ja es disposa dels nous terrenys per ubicar el que serà la nova escola. Un procés llarg que, amb la visita del Departament d'Ensenyament al municipi, s'ha engegat definitivament.

Des de l'escola, l'AMPA, veïns, l'Ajuntament i el Consorci, celebren aquest pas endavant i esperen i desitgen l'anhelada construcció d'una escola d'obra pels infants d'aquesta població.