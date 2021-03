Una setmana farcida d'activitats malgrat la pandèmia

Malgrat les restriccions imposades per la pandèmia, els municipis de les comarques gironines s'estan preparant per commemorar el 8 de març; en alguns casos, amb actes de petit format o telemàtic. Aquest és un recull d'alguns dels actes que hi ha programats arreu de la província.

Activitats al llarg de tota la setmana

A Girona, la celebració del Dia de la Dona no es reduirà només al 8 de març, sinó que es faran activitats al llarg de tota la setmana, com ara exposicions, campionat d'escacs femení, xerrades i jornades, tant en format virtual com presencial. Entre d'altres, s'abordaran qüestions com el paper de la dona en la ciència, la maternitat, el paper que han jugat les dones en les cures durant la pandèmia o el paper que han tingut les treballadores essencials durant la covid, entre d'altres.

Dona i migració

A Salt, demà a les dotze del migdia es llegirà el manifest institucional i, entre altres activitats, divendres se celebrarà la xerrada participativa Dona migrada i refugiada, a càrrec d'Eva Parey.

Pancarta i façana il·luminada

Per tal de fer visible el seu compromís, les nou regidores que hi ha a l'Ajuntament de Blanes han penjat una pancarta reivindicativa a la façana del consistori. A més, durant una setmana, s'il·luminarà de color lila, i pel mateix dia 8 s'ha organitzat una taula rodona amb set emprenedores.

Treball conjunt amb les entitats

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha treballat conjuntament amb diverses entitats del municipi per tal de commemorar el 8-M. Així, el Casal Estel Roig oferirà una exposició artística i un espectacle escènic, el teatre El Mundial acollirà un concert d'Ajo & Nacho Mastrett i el col·lectiu feminista Nosaltres oferirà un recorregut reivindicatiu amb cançons de la coral Veus i el Grup per a la Igualtat. A més, el Grup de Dones ret homenatge a les dones terrissaires i l'escola de música Conrad Saló iniciarà un cicle de converses amb artistes musicals.

Teatre, cultura i cinema

La programació d'activitats relacionades amb el 8-M a Palamós també s'allargarà diversos dies, durant els quals es podran veure exposicions, obres de teatre i projecció de pel·lícules, entre d'altres. Demà, el teatre La Gorga acollirà l'acte central, a les set de la tarda, amb la lectura del manifest i la presentació del Club Lila palamosí, així com representacions de peces teatrals. A més, els cinemes Arinco també s'hi sumen amb la projecció de quatre pel·lícules de temàtica femenina.

Anàlisi del lideratge femení

Calonge i Sant Antoni també viu una setmana d'activitats pel 8-M, la major part de les quals seran virtuals. Així, hi haurà una exposició sobre les dones que treballen als consultoris mèdics del municipi i una taula rodona sobre lideratge femení.