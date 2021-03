Uns 200 escolars plantaran 261 alzines sureres a Cassà

Uns 200 alumnes dels centres escolars de Cassà de la Selva plantaran 261 alzines sureres al municipi. L'acte, que es farà divendres, també servirà per donar visibilitat a una indústria surera molt important al municipi. La plantació es farà en diferents indrets del municipi. A cada un d'aquest llocs hi anirà una escola diferent, i a Can Vilallonga hi haurà una representació de tots els centres que hi participaran. El primer document que parla de la implantació de la indústria del suro a Cassà data del 1760. L'any passat, durant la fira del tap i del suro, es volien commemorar els 260 anys de tradició surera però l'acte es va ajornar per la covid.