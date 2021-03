Blanes demana la Creu de Sant Jordi per al Banc dels Aliments

L'entitat Càritas Interparroquial de Blanes ha posat en marxa una campanya de suport a la candidatura del Banc dels Aliments de Girona perquè li sigui concedida la Creu de Sant Jordi.

L'Ajuntament de Blanes ha aprovat per unanimitat el seu suport a aquesta proposta, ja que, segons expliquen des del consistori, «passa sovint que quan alguna persona o entitat acostumen a fer una bona acció de manera continuada i sostinguda en el temps, tothom ho dona tant per fet que s'oblida d'agrair-los la seva tasca». I afegeixen: «Aquest és el cas del Banc dels Aliments de Girona, que des de fa més de 30 anys no ha parat de treballar».

Càritas Interparroquial Blanes

Càritas ha estat la impulsora de la iniciativa i actualment és l'entitat distribuïdora al municipi dels aliments que provenen del Banc de Girona. Des del consistori expliquen que la Fundació Privada Banc dels Aliments de Girona no reparteix els aliments que recapta directament a les persones necessitades, sinó que els distribueix a través de les entitats benèfiques i ONGs acreditades; entre aquestes, Càritas Interparroquial Blanes.

Per recolzar aquesta candidatura, expliquen, s'ha tingut en consideració que són moltes les famílies de Blanes i d'arreu de comarques gironines que es beneficien de la tasca del Banc d'Aliments d'aquesta demarcació. «Sobretot en l'actualitat, en què el context de la pandèmia ha fet augmentar el nombre d'usuaris d'aquest servei», afegeixen.

La Fundació Privada Banc dels Aliments de Girona va ser fundada el 16 de desembre de 1988. La seva funció és lluitar contra la fam i el malbaratament dels excedents alimentaris, fent-los arribar a les persones més necessitades del seu entorn. La seva acció més popular és el Gran Recapte.