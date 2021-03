Les carnisseres es fan més visibles pujant fotografies seves a les xarxes

«Cada dia és el dia de la dona, volem visibilitzar totes les dones en una carnisseria, ja no només darrere el taulell, sinó ara també produint, liderant negocis o embotint». Això és el que diu la presidenta del Gremi de Carnissers i Xarcuters de Girona, Sílvia Aliu, sobre la campanya que el gremi ha posat en marxa a les seves xarxes socials amb motiu del Dia de la Dona.

Des de dijous passat, el gremi ha estat compartint a les xarxes socials fotografies de dones carnisseres de totes les edats que estan al peu del canó exercint l'ofici. Avui, els seus perfils d'Instagram i Facebook acumulen més de vint publicacions amb dones que s'han posat davant l'objectiu, soles o en grup, per visibilitzar la figura de la dona al sector.

Segons expliquen des del col·lectiu, aquesta campanya s'ha engegat amb l'objectiu de «tractar valors, reflexions de superació i empoderament femení».

Les imatges es pengen a la xarxa dins d'un marc violeta, representatiu del vuit de març i la lluita feminista, i acompanyades d'una frase inspiradora que les mateixes professionals proposaven al moment d'enviar la fotografia.

Amb idees com «No ens atura res!», «Dones al poder!», «Estimo la feina que faig», «Lluitant i treballant canviarem el món» o «La força d'una dona no prové de la seva capacitat física, sinó de la seva voluntat indomable!», les dones que formen part del gremi han volgut posar el focus en la seva feina i la lluita per aconseguir una societat igualitària entre gèneres.

La campanya, que va començar a la província de Girona, s'ha estès per tot Catalunya amb més d'un centenar de carnisseres i xarcuteres visibles a les xarxes socials.

Cada any, pel Dia de la Dona, els gremis de carnissers i xarcuters impulsen accions per visibilitzar i ressaltar la figura de la dona treballadora a establiments del sector d'arreu del territori.