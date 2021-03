Cimera virtual per accelerar la producció de la vacuna anti-COVID

Com produir ràpidament més vacunes per pal·liar l'escassetat que frena la lluita contra la pandèmia del coronavirus? Els principals actors del sector es reuneixen durant dos dies per intentar trobar respostes concretes a aquest problema. «Es tracta de posar en relleu les mancances que tenim en aquests moments en les cadenes de subministrament de reactius, de matèries primeres, de productes que es necessiten per a fer les vacunes», va explicar la responsable científica de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Soumya Swaminathan, en una roda de premsa el divendres.

Amb la pandèmia de covid-19, que des de fa 14 mesos ha causat més de 2,58 milions de morts, la demanda d'aquests fàrmacs ha aconseguit nivells sense precedents. La indústria farmacèutica preveu fabricar 10.000 milions de dosis anticovid enguany, és a dir, el doble de la capacitat de fabricació de totes les vacunes juntes el 2019. Per això, no tan sols es necessiten les substàncies necessàries en quantitats inaudites, sinó també el vidre per als flascons, plàstic o taps, en un context en el qual les cadenes de subministraments estan molt afectades a nivell mundial degut precisament a la pandèmia, recorda la doctora Swaminathan. «La cimera se centrarà realment en l'anticipació, les mancances, com es poden esmenar i a trobar solucions», explica, «perquè això pot marcar una diferència a curt termini».

Avui dilluns i demà dimarts es reuniran en una trobada virtual els socis del dispositiu Covax per a garantir un accés equitatiu a les vacunes (l'OMS, l'Aliança per a les Vacunes GAVI i el CEPI, la seva branca de recerca), la Federació Internacional de la Indústria Farmacèutica (IFPMA), però també fabricants de països en desenvolupament, experts i governs.

Cooperació entre rivals

Pressionats pels governs i l'opinió pública, els grans grups farmacèutics, normalment feroços competidors, van multiplicar els acords per a fabricar junts aquests injectables. Sanofi ajudarà Pfizer/*BioNTech, i també a Johnson&Johnson a subministrar més dosi. Merck produirà també amb el seu compatriota Johnson&Johnson. Novartis col·labora amb Pfizer i també amb CureVac, com ho fa Bayer.

Ara com ara, és difícil estimar l'impacte exacte d'aquests acords en la producció. Però «són molt bons i ens agradaria veure'n més a tot el món», afirma Swaminathan. «Hem d'examinar la capacitats d'ompliment i finalització a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina i utilitzar les seves fàbriques per a augmentar l'oferta», insisteix. Marie-Paule Kieny, directora de recerca del Inserm, a França, coincideix amb la mateixa idea. «Hi ha molts fabricants de medicaments genèrics que tenen la capacitat i els bons coneixements, que podrien aportar la seva ajuda en el procés», reitera. Ràpidament sorgeixen, no obstant això, els problemes de llicències, de drets de propietat intel·lectual, que permeten als gegants farmacèutics guanyar diners després d'haver invertit molt en recerca, a vegades amb un suport important dels Estats.

Patents blindades

La proposta de l'Índia i Sud-àfrica per a suspendre de manera temporal les patents, demanada a l'OMS, sembla bloquejada, malgrat la pressió de les ONGs i de la pròpia institució. Les mesures per a augmentar la producció de vacunes haurien de permetre immunitzar als països més desfavorits. Però, encara que les campanyes de vacunació van arrencar a finals de desembre en molts països rics, les primeres dosis del sistema Covax van ser distribuïdes tot just aquesta setmana. Al voltant de 20 milions de dosis van ser repartides en 20 països. Uns altres 31 països se sumaran a la llista amb 14,4 milions de dosis aquesta setmana.