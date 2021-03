El Consorci de les Gavarres instal·larà set aparells per comptar visitants

El Consorci de les Gavarres instal·larà set comptadors de persones arran de l'increment d'usuaris que s'ha registrat al massís després de la pandèmia. El president de l'ens, Pau Presas, explica que bona part són veïns dels municipis que fins ara no apostaven tant per anar-hi, però que el confinament els ha despertat l'interès. A més, cal destacar que molts d'aquests pobles han vist créixer la seva població amb els darrers mesos ja que moltes persones s'hi ha traslladat amb el teletreball. Els comptadors es distribuiran per diferents punts del Baix Empordà i del Gironès i serviran per tenir dades fiables de l'increment d'usuaris. Un increment que s'ha notat també amb actituds incíviques com deixa-hi la brossa.

La pandèmia ha fet que moltes persones hagin optat per fer més activitats al medi natural i, per tant, aquests espais han vist com el nombre d'usuaris s'incrementava de manera important els darrers mesos. En el cas del massís de les Gavarres -que creua les comarques del Baix Empordà i el Gironès-, el consorci que el gestiona ha notat que el nombre de persones que en fan ús és «notablement més alt» que el 2019. Per això, des de l'ens han decidit col·locar comptadors de persones i vehicles per tal de poder tenir un «cert control» de les zones amb més afluència.

Es tracta d'uns aparells que estaran enterrats amb un sensor exterior que comptabilitzen els usuaris que passen per sobre del punt on estan instal·lats. Des del Consorci de les Gavarres assenyalen que per poder tenir una «bona fiabilitat» no faran públics on es posaran, però sí les dades que es vagin registrant.

Unes dades que des de l'ens assenyalen que seran «molt importants» especialment per als municipis que estan dins del massís per tal de poder «treballar conjuntament per fer polítiques de promoció i conscienciació».

Repunt de l'incivisme

El president del Consorci, Pau Presas, va explicar que la major afluència de persones ha repercutit en un increment d'algunes actituds incíviques al massís. «Els comptadors ens permetran saber on s'acumula més gent i podrem fer campanyes des d'un punt de vista pedagògic per evitar que s'embruti el medi», va remarcar.

Presas considera que l'augment de l'incivisme és un «fenomen normal», precisament per l'increment d'usuaris. El president del Consorci, però, deixa clar que els comptadors no faran plantejar una «limitació d'accés» a l'espai natural, sinó que busquen «millorar-ne la gestió».