Continua a la baixa el nombre de pacients en estat crític a Girona

Continua a la baixa la xifra de pacients hospitalitzats en estat greu a les UCIs dels hospitals de la regió sanitària de Girona. Segons la darrera actualització de dades del Departament de Salut, ahir hi havia 42 pacients en estat crític a la demarcació, dos menys que el dia anterior. La setmana anterior, el diumenge 28 de febrer, n'hi havia 52. És a dir, que en 7 dies han baixat en 10 els hospitalitzats en estat greu.

En canvi, el nombre de pacients ingressats en planta va experimentar una lleugera pujada. Ahir hi havia ingressades per covid-19 un total de 185 persones arreu de les comarques gironines, 2 més que el dissabte. Tot i això, el nombre de malalts que han necessitat ingrés hospitalari en la darrera setmana és de 192, menys que la setmana anterior, quan van ser 211 persones.

Paral·lelament, es van notificar 84 nous contagis, que suposen un 55,3% menys que els detectats el dia anterior. Amb aquests, el total acumulat des que va començar la pandèmia és ja de 60.980 casos totals. En la darrera actualització no es va informar de cap nova defunció, per tant, el total es manté en 1.947 víctimes mortals de la pandèmia a les comarques gironines.

Pel que fa als indicadors que mostren l'estat de la pandèmia, baixen lleugerament, seguint la tendència de les darreres setmanes. El risc de rebrot va disminuir 5 punts i se situa en 212, mentre que la setmana passada era de 260. La velocitat de propagació de la pandèmia (Rt) també baixa i es troba en 0,92, també per sota de la setmana passada quan marcava 1. Finalment, la incidència acumulada els darrers 14 dies és de 228,39 metre que el diumenge anterior es trobava a 259,61.

Tendència similar a Catalunya

La tendència que segueixen les dades a la resta del territori català s'assembla a les de les comarques gironines. El nombre de pacients crítics també va a la baixa, amb 505 ingressats a les UCIs, 10 menys que la setmana anterior. Mentrestant van augmentar en 64 els pacients ingressats en planta, que són 1.594 persones. Tot i això, les persones que han necessitat l'ingrés hospitalari aquesta setmana (1.643) són menys que les de la setmana anterior (1.834).

Per altra banda, s'han comptabilitzat 945 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 524.871. Ascendeixen fins a 566.167 tenint en compte els confirmats mitjançant totes les proves. Durant l'última setmana analitzada s'han fet 140.017 proves PCR i 53.924 tests d'antígens, dels quals un 4,77% han donat positiu, per sota del valor de l'interval anterior (5,18%). Alhora, s'han notificat 12 noves víctimes mortals a causa del coronavirus, que sumades a les anteriors fan un total de 20.850 des de l'inici de la pandèmia.

El risc de rebrot també va baixar 5 punts fins a 211, mentre que la velocitat de propagació es manté en 0,93. La incidència acumulada disminueix un xic i passa de 238,44 a 232,07.