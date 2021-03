Girona és la setena província on han baixat més els robatoris en domicilis

Girona s'ha convertit en la setena província d'Espanya on han caigut més els robatoris amb força a domicilis. Tot i la davallada, que representa un 36,9% menys de casos respecte al 2019, les comarques gironines es mantenen el 2020 encara amb un nombre elevat de fets delictius.

Aquesta elevada incidència, que ja ve essent una tendència històrica, la situen també en la novena posició a l'Estat pel que fa a províncies amb més casuística.

Tot i aquesta evolució, s'ha de dir que la pandèmia -que ha comptat amb estat d'alarma, confinament domiciliari i la posterior desescalada- ha fet caure en picat aquest tipus de robatoris. La presència policial ha estat una constant als carrers i molts delinqüents, sobretot en època de tancament domiciliari, s'ho han pensat dos cops abans de cometre un delicte. Amb el relaxament de les mesures, però, han anat sortint i cometent de nou il·lícits.

Per sota dels 3.000 casos

Durant el 2020 hi ha hagut uns 1.300 robatoris amb força a habitatges menys a la demarcació que l'any anterior. És el primer cop en quatre anys, que aquest tipus de sostraccions se situen per sota dels 3.000 casos. Cal recular fins a l'any 2015 per trobar una xifra inferior. Llavors es van registrar 2.862 fets delictius d'aquesta tipologia i el 2014, 2.989.

S'ha de dir que de la sèrie de dades del Ministeri de l'Interior que abraça entre els anys 2010 a 2020 només hi ha hagut quatre anys en què el nombre de sostraccions a les llars ha caigut per sota de les 3.000 a les comarques gironines. Són el 2020, el 2014, el 2015 i finalment, l'any 2010, amb 2.753 casos coneguts.

Cal recordar que les comarques gironines són molt llamineres per als lladres de domicilis. Aquesta setmana precisament un informe de les asseguradores espanyoles posava de manifest que Girona és la província amb més probabilitat de patir un robatori a la llar. En aquesta regió, els lladres, segons l'estudi, obtenen el segon botí més elevat d'Espanya:1.660 euros de mitjana.

Les segones residències són l'objectiu principal i les comarques gironines en tenen moltes, sobretot en municipis de la Costa Brava. Uns habitatges que es troben buits a l'hivern, època en què els malfactors actuen i buiden aquests habitatges.

La pandèmia també ha fet que els estiuejants no hagin pogut anar a la seva segona residència ni per Setmana Santa i molts ni a l'estiu ?sobretot estrangers?, cosa que ha deixat encara més habitatges a l'abast dels delinqüents.

La província d'Espanya on hi ha hagut la davallada més forta dels robatoris amb domicilis ha estat Àlaba, amb un 52,7% menys de casos (264), mentre que al punt de l'Estat on han crescut més durant el 2020 s'hi ha situat la província de Càceres, amb 238 casos. Això suposa un 9,2% de casos més respecte al 2019.

Menys robatoris a establiments

Hi ha un altre indicador que mostra que la davallada dels robatoris amb força no s'ha notat només als domicilis. És aquell que inclou també els establiments, com per exemple botigues o naus, entre d'altres. En aquest cas, Girona es troba en el sisè lloc d'Espanya amb una davallada més acusada durant el 2020.

Les dades parlen també per si soles. Si el 2019 s'havien detectat fins a 4.854 casos, en canvi, el 2020 ha tancat amb 3.132 fets. Això representa una caiguda del 35,5% en només un any. És una davallada que, malgrat ser molt destacada, situa Girona com el vuitè punt d'Espanya amb més casuística durant l'any passat.

En canvi, al capdavant dels robatoris amb força a domicilis i establiments hi ha Barcelona, amb 14.659 sostraccions. Una província on han caigut en 37,2% els fets.