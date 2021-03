El mirall del feminisme

El feminisme és una bandera que hem d'aixecar homes i dones per construir un país més just que no entengui de discriminacions per gènere, ni sexismes de cap tipus.

La lluita feminista ens ha permès avançar però el camí és llarg i la lluita és i ha de ser constant.

La feminització de la política ha passat durant els darrers anys per incrementar el nombre de dones que formem part activa de la política gràcies al compromís de moltes i molts que entenem la gestió d'allò públic com una eina per canviar les coses i transformar-les en benefici del bé comú i la igualtat d'oportunitats.

I volem seguir aquesta lluita perquè sabem que el futur està a les nostres mans. Ha arribat el moment de fer un pas més endavant i passar de la representació al lideratge polític en femení.

Durant anys hem anat conquerint drets, llibertats i representació a les institucions i a la societat. Però només transformarem la política quan ocupem els principals càrrecs des d'on canviar les prioritats, definir el que és o no essencial, i, en definitiva, prendre les nostres pròpies decisions des de la pròpia perspectiva femenina. Les dones volem liderar políticament la gestió pública perquè només així podrem destronar la masculinització també de l'administració. Volem (hem de) seguir aquesta lluita perquè sabem que el futur està a les nostres mans.

Avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, tornem a reivindicar el poder del feminisme per canviar-ho tot. Per canviar els rols, canviar les polítiques i trencar sostres de vidre que són la xacra d'aquesta societat. Una lluita que les generacions que venen tenen cada vegada més interioritzada gràcies a l'esforç de totes nosaltres, i de les que ja no hi són, i que durant anys hem defensat sortint al carrer i en el nostre dia a dia des de les associacions, a les feines, a casa i als carrers. La nostra lluita és cada dia i a tot arreu.

Per tant, avui podem dir que hem fet camí i ens n'hem de sentir orgulloses però hem de seguir avançant en la feminització de la política i el lideratge en la presa de decisions en la gestió pública perquè és la clau que ens ha de permetre construir una societat on no haguem de justificar el que som. Perquè només quan la política aconsegueixi representar el conjunt de la ciutadania podrem dir que som una part plena del país.

L'objectiu el tenim clar i ho farem possible des de la corresponsabilitat. Des de la implicació dels homes i les dones en construir aquesta societat a la qual volem representar. Només així farem que el país avanci cap al model que volem per a les nostres filles i fills. Un repte que assumim també des de la Diputació de Girona i amb el món local i que hem fixat com a línia de treball des de Dipsalut durant aquest mandat.

El feminisme ha estat i és un motor de canvi. Però sobretot és el mirall de la societat a la qual aspirem. El dia en què ens mirem i ens puguem veure reflectides en aquest mirall podrem dir que haurem aconseguit una societat plena, sana i justa i que es defineix sense adjectius.