Només el 27% de les empreses tenen registrat el seu pla d'igualtat

Les empreses de més de 100 treballadors en plantilla tenen l'obligació des d'ahir de tenir elaborat i registrat davant el Ministeri de Treball el seu pla d'igualtat. Una assignatura que la gran majoria de companyies incompleixen, perquè en els registres del Ministeri de Treball només tenen constància de 3.563 plans registrats, és a dir, només el 27% d'empreses a Espanya han formalitzat a temps les seves obligacions en aquesta matèria. En cas de no complir correctament amb la normativa, les companyies estarien incorrent en una «infracció molt greu», que està sancionada amb multes d'entre 6.251 i 187.515 euros.

Un pla d'igualtat és un document elaborat i negociat conjuntament entre l'empresa i els representants dels treballadors per agrupar totes aquelles accions i obligacions enfocades a promoure la paritat i eliminar les bretxes injustificades de gènere en el si de les companyies. Aquest ha d'incorporar una diagnosi sobre l'estat de la qüestió i una sèrie d'objectius a revisar periòdicament per reduir les bretxes.

La normativa en matèria de paritat a les empreses va cremant etapes i el procés d'adaptació segons la grandària de l'empresa va incorporant-ne cada vegada a més del perímetre de les pimes. Si per a aquestes dates les companyies de més de 150 treballadors tenien l'obligació d'incorporar i registrar el seu pla d'igualtat, enguany li toca el torn a les de fins a 100 empleats. L'any que ve ja és l'última capa i totes les signatures amb més de 50 treballadors hauran de complir.

No obstant això, els números del registre oficial del Ministeri de Treball revelen que no totes les empreses estan complint. Treball té inscrits un total de 3.563 plans, segons confirmen fonts de l'equip de Yolanda Díaz. I en tot el país hi ha 13.094 companyies de més de 100 treballadors que haurien de tenir inscrit un pla, segons números facilitats per UGT. És a dir, només el 27% han complert formalment amb les seves obligacions.

Infracció molt greu

No disposar d'un pla d'igualtat és una infracció tipificada a la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (LLISOS) com a falta molt greu. L'import concret que pot requerir un inspector de Treball, en cas d'acreditar que l'empresa de manera conscient ha omès complir amb aquesta obligació, oscil·la entre 6.251 euros i 187.515 euros, depenent del criteri que apliqui l'inspector: com és l'incompliment, si hi ha hagut requeriment previ d'informació que no s'ha lliurat, si ha dificultat l'acció inspectora, etc.

Un dels problemes que ha tingut fins ara l'Administració per verificar el grau de compliment de les companyies en aquesta matèria és la falta d'obligació de les empreses d'inscriure oficialment els seus plans d'igualtat. És a dir, les companyies tenien l'obligació de tenir aquest document, però si la Inspecció no es personava o si els treballadors no denunciaven, l'empresa podia no complir amb les seves obligacions i ningú tenia constància d'això.

La pandèmia llastra el registre

L'obligació de tenir un pla d'igualtat per a les companyies de més de 100 empleats entra ja en territori pime. «Les empreses treballen per adaptar-se, però la pandèmia ho ha complicat tot», afirma la responsable d'Igualtat de Pimec, Itziar Ruedas. Una altra versió ofereixen des dels sindicats. «Estem en un impàs, les empreses tenen clar que tenen unes obligacions i que han de complir-les. Però s'està fent tard, a poc a poc i complint únicament amb els mínims. Moltes empreses no estan fent cas i com a molt tenen un document en un calaix», afirma la secretària d'igualtat i formació, Eva Gajardo.