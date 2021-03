Salut instal·la dos mòduls covid-19 a Banyoles i Figueres

El Servei Català de la Salut ha instal·lat dos mòduls més a l'Atenció Primària de la Regió Sanitària de Girona per atendre pacients covid-19. Aquests espais complementaris per crear circuits diferents i concentrar-hi l'activitat relacionada amb el coronavirus, s'estan habilitant al CAP de Banyoles i a l'Ernest Lluch de Figueres. Les instal·lacions se sumen a la que ja hi ha al CAP de Cassà de la Selva, operatiu des de l'1 de març. En els propers dies està previst posar-ne un més al CAP Alfons Moré i Paretas de Salt. Els centres d'atenció primària hi traslladaran l'activitat relacionada amb el coronavirus, com ara proves PCR, tests ràpids, l'atenció de persones amb problemes respiratoris i símptomes de la COVID-19 o vacunacions.

L'ús d'aquests equipaments té una durada d'un mínim de divuit mesos i un cost d'uns 70.000 euros. A la Regió Sanitària de Girona n'hi ha quinze de previstos, un dels quals en funcionament i tres en procés d'instal·lació. La resta arribaran progressivament en els propers mesos i reforçaran l'atenció de la COVID a la Regió.

Els mòduls previstos a Girona estan planificats als CAP de Cassà de la Selva, CAP Alfons Moré i Paretas (ABS Salt-2), CAP Can Gibert del Pla (ABS Girona-2), CAP Ernest Lluch (Figueres), CAP Josep Masdevall (Figueres), CAP Banyoles, CAP Doctor Joan Vilaplana (ABS Girona-4), CAP Roses, CAP Blanes-2, CAP Moisès Broggi (l'Escala), CAP Tordera, CAP Sant Feliu de Guíxols, CAP Canet de Mar, CAP Llagostera i CAP Pineda.

A més dels instal·lats pel Servei Català de la Salut, també n'hi ha en d'altres municipis per iniciativa d'ajuntaments i Consells Comarcals, com és el cas de Fornells de la Selva, Peralada, Vilafant, Torroella de Montgrí, Olot i Palafrugell, entre d'altres.