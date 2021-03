Suspeses les processons de Setmana Santa a Catalunya

La Coordinadora Catalana de Confraries i Germanors de Setmana Santa va decidir ahir suspendre totes les processons, tant en temps de Quaresma com per Setmana Santa i Pasqua per la situació epidèmica. «El context de pandèmia que colpeja el país i el món continua afectant la salut de la població i els sectors econòmics. Les dinàmiques socials i els esdeveniments públics també s'han vist alterats. Davant les restriccions del PROCICAT, i actuant amb sensatesa i responsabilitat, enguany no se celebraran les grans processons ni els actes d'expressió pública de fe que omplien els carrers durant els dies sants», va informar la coordinadora.

L'organització va apostar per «seguir endavant amb el revulsiu cultural i religiós que és la Setmana Santa a través de recursos i missatges a les xarxes socials i a les diferents plataformes comunicatives», i va animar els confrares a viure aquesta Setmana Santa «amb la mateixa intensitat de cada any».

Crida per treballar

Encara que s'hagin suspès les grans processons, la Coordinadora va fer una crida per treballar amb els consiliaris i amb les administracions locals i sanitàries per poder dur a terme «accions de molt petit format als temples i als recintes culturals, sempre actuant amb responsabilitat i seguint les recomanacions del PROCICAT».

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, va fer referència a aquesta suspensió de les processons de Setmana Santa a la seva carta dominical, en la qual, sota el títol de «Confraries i Germanors», va demanar que els feligresos acudeixin a les celebracions parroquials. «En anys anteriors, dies abans de la Setmana Santa hi havia molt de moviment a l'interior de les confraries, germanors i congregacions per preparar els passos, els horaris, les preceptives autoritzacions, les sol·licituds de col·laboració per part dels seus dirigents, l'expressió il·lusionada per millorar els actes respecte als anys precedents», enyorava el bisbe.

«Enguany s'ha produït un canvi radical: als carrers i places de les nostres poblacions no hi haurà manifestacions externes per commemorar els últims dies de la Vida, Mort i Resurrecció del Senyor perquè les condicions imposades per la pandèmia de covid impedeixen les celebracions que reuneixin molta gent», va explicar Giménez.

El bisbe lleidatà va admetre que la suspensió de les processons ha causat «desil·lusió en molts seguidors i responsables», malgrat que des de gener ja s'apuntava aquesta possibilitat. «Haig de constatar que, a part del consegüent desencantament i decepció, hi ha hagut, en general, una gran comprensió per les mesures adoptades. Se'ns demana responsabilitat personal i també institucional. La fem nostra i l'acceptem, sense deixar de demanar a Déu per la fi d'aquesta situació que ha creat tanta por, tant de sofriment i tanta mort», va dir el bisbe, recordant que el 2020 ja es van suspendre els actes de Setmana Santa per la pandèmia.