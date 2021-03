El turisme baixa un 80% el gener d'aquest any

Les comarques de Girona han perdut un 80% del turisme el gener de 2021 respecte al mateix mes de 2020, quan encara no hi havia confinament a causa de la pandèmia. Analitzar com afecta la pandèmia el turisme és un bon termòmetre per saber la seva incidència en l'economia, i més a la província de Girona, on aquest sector és bàsic. Els allotjaments turístics gironins han tingut el gener d'aquest any 56.641 pernoctacions, per les 285.139 que van assolir el gener de 2020, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Una davallada que toca directament hotels, càmpings, apartaments i turisme rural, però que indirectament afecta molts altres sectors, sobretot el comerç i la restauració.

Naturalment, el daltabaix turístic, causat per les mesures restrictives de mobilitat que s'han decretat per intentar frenar la pandèmia de covid-19, afecta molt més el turisme estranger. Les 105.000 pernoctacions dels clients estrangers als establiments gironins s'han reduït en un 84%, i han quedat en unes 17.000. Les pernoctacions de clients nacionals (sobretot catalans, ja que les restriccions dificultaven l'arribada des d'altres zones) han baixat un 78%, passant de 180.000 a 40.000.

Per subsectors, els hotels han assolit al gener 38.558 pernoctacions (-81-5%); els càmpings, 9.561 (-74,5%); els apartaments, 3.958 (-76,5%), i les cases de turisme rural, 4.564 (-79%).

Tot i ser el gener un mes d'hivern, amb xifres molt inferiors als mesos d'estiu, és un bon indicador perquè abasta bona part de les vacances de Nadal.

Descens a tot Espanya

Al total d'Espanya, les pernoctacions en establiments hotelers van superar el mes de gener els 2,3 milions, un 85,0% menys que en el mateix mes de 2020.

Atesa la procedència, les pernoctacions dels viatgers espanyols, que representen un 68,4% del total, disminueixen un 71,3% en taxa anual. Per part seva, les d'estrangers, molt més afectades per les restriccions en la mobilitat, baixen un 92,6%.

D'altra banda, l'estada mitjana es va reduir un 23,4% respecte a gener de 2020, situant-se en 2,2 pernoctacions per viatger.

Pel que fa a les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers (apartaments, càmpings, allotjaments de turisme rural i albergs) també al total d'Espanya, van superar els 1,4 milions al gener, un 74,1% menys que en el mateix mes de 2020.

Les pernoctacions de viatgers espanyols van decréixer un 49,4% en taxa anual, superant les 639 mil. Per la seva banda, les d'estrangers van baixar un 81,3%, fins a les 805 mil.