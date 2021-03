Vola: la xarxa d'emprenedores nascuda en un sopar de Nadal

Una comunitat creixent. El projecte Vola és una comunitat de dones emprenedores que va veure la llum just abans de la pandèmia i que durant el 2020 s'ha consolidat com a xarxa de suport per a aquelles treballadores per compte propi que volen engegar o consolidar els seus projectes laborals i empresarials. Aquest 2021 han programat noves activitats amb l'objectiu de consolidar-se i de millorar el suport a les seves sòcies.

A finals del 2019 un grup de treballadores autònomes va decidir organitzar un sopar de Nadal. Per la seva condició laboral trobaven a faltar aquest característic esdeveniment i van decidir fer-lo extensiu a més dones en la seva mateixa siuació. Van aconseguir reunir unes 50 persones i l'experiència va ser tan enriquidora que les impulsores van decidir convertir aquesta trobada en una xarxa de suport.

Va ser així com Jordina Tió, Cristina Puigdevall, Ariadna Padilla, Astrid Torra i Marta Escarrà van donar forma al projecte Vola, una comunitat de noies emprenedores de la província de Girona que en l'any de la covid va assolir una xifra de 40 sòcies i que aquest 2021 enceta la seva segona temporada de vida amb tot un calendari d'activitats i amb la previsió de seguir creixent.

El projecte Vola és, en essència, un gran espai comú on les emprenedores poden buscar col·laboracions i sinergies, donar-se a conèixer, buscar i oferir suport, trobar contactes, cooperar i socialitzar. Està obert a totes aquelles dones que treballin de manera autònoma i que tinguin algun proejcte en marxa o en vulguin iniciar algun.

Segons explica Jordina Tió, «m'agrada de parlar d'emprenedores, i hi ha de tot: arquitectes, dissaneyadores, fotògrafes. Està obert a tothom».

En aquest sentit, explica que el primer any ha sigut un èxit: han sortit negocis, relacions socials, col·laboracions entre empreses. «Quan ets autònoma, estàs molt sola. Intentem que les sòcies comparteixin el que compartirien amb gent de l'empresa, que la comunitat faci coixí de suport. Hi ha aquesta part de networking, de xarxa també. Ha servit per empoderar-nos», explica Tió, que defineix Vola com «una comunitat de dones reals. Som autònomes, hem passat per diverses fases. Entenem perfectament el que passa a l'altra».

Les sòcies paguen una quota anual per fer front a les despeses de gestoria i pel manteniment de l'entitat. Això els dona dret a la difusió a través del web volagirona.com. A la pàgina hi ha un directori amb la foto i les dades de les sòcies, que també poden participar al blog. També hi ha molta activitat a través de les xarxes socials, principalment Instagram.

De fet, en néixer en temps de pandèmia moltes de les activitats es van haver de fer per via telemàtica. «Vam haver d'adaptar-nos, fer-ho tot digital. Ho vam salvar bé. Vam fer activitats que unien molt. Feiem tallers, feiem «instagram feedbacks»: per exemple, mirem els comptes de les noies per fer crítiques constructives i ajudar-les a millorar la seva projecció i la seva imatge».

Empoderar-se

Aquest any segueixen amb una programació de directes, sopars, jornades i trobades que podran ser presencials o en línia en funció de l'evolució de la pandèmia. També volen estendre les activitats a diversos punts de la província, en una agenda que ja està confeccionada i que es pot consultar a la seva pàgina web.

De cara als horitzons del 2021, «l'objectiu és que les noies tinguin una actitud amb ganes d'aportar i de relacionar-se. Que la comunitat creixi i que surtin projectes xulíssims i que les empoderi. No és tant una qüestió de números, sinó de qualitat».