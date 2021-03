Ábalos reitera que no s'allargarà la concessió de l'AP-7 fins a la Jonquera però no concreta com es finançarà

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha reiterat que l'Estat no allargarà la concessió de l'AP-7 entre Tarragona i la Jonquera i que, per tant, a partir del 31 d'agost l'autopista passarà a ser lliure de peatge. En una resposta al senador Jordi Martí (ERC), el ministre ha avançat que d'aquí a poc –en concret, ha parlat de "setmanes"- el govern espanyol licitarà els contractes d'explotació i conservació de tots aquests quilòmetres d'autopistes, així com també del seu centre d'operacions. Això sí, Ábalos no ha anat més enllà i ha evitat respondre com es finançarà l'AP-7 quan reverteixi a l'Estat. Sosté que cal reflexionar-hi conjuntament amb la Generalitat i trobar "més consens".

Durant el ple del Senat, el republicà Jordi Martí ha recordat al ministre que l'AP-7 ja està "del tot amortitzada" després de les diferents concessions que ha tingut l'autopista d'ençà dels anys 70. El 31 d'agost s'acaba, precisament, la que està a mans d'Abertis i que abasta els 246 quilòmetres que s'estenen entre Tarragona i la Jonquera (dels quals, 90 discorren per comarques gironines).

Martí ha subratllat, però, que a menys de sis mesos perquè acabi aquest termini, encara es desconeix "quin serà el model de gestió" que es vol implantar. I per això, ha interpel·lat directament Ábalos demanant-li quines mesures impulsarà l'Estat per "garantir que s'alliberin els peatges".

El ministre, ja d'entrada i per esvair dubtes, ha reiterat que el govern espanyol no allargarà la concessió de l'AP-7. I que per tant, aquest mateix setembre, tant aquesta autopista com l'AP-2 entre Saragossa i El Vendrell revertiran altra vegada a mans de l'Estat.

Ábalos també ha explicat que el Ministeri està fent un estudi per veure com es redistribuiran els trànsits. I que d'aquí a poc –de fet, ha parlat de "setmanes"- el govern espanyol traurà a licitació els contractes de conservació i explotació dels diferents trams que quedaran lliures de peatges, així com també del nou centre d'operacions que hi haurà a Catalunya.



"Insatisfacció permanent"

El senador d'ERC ha aprofitat el torn de rèplica per demanar al ministre de quina manera es finançarà l'AP-7 un cop acabi la concessió. I aquí, li ha reclamat explícitament que digués si el manteniment de la carretera anirà a càrrec íntegrament dels pressupostos generals (PGE) o bé l'Estat "contempla implantar fórmules de pagament per ús". I entre aquestes ha esmentat la vinyeta (és a dir, una tarifa plana anual) o bé un peatge a l'ombra.

A la seva resposta, el ministre de Transports ha retret a Martí que vulgui avançar-se massa. "Anem cap a una insatisfacció permanent, i jo el que vull posar de relleu és que a partir de l'agost, quan vencin les concessions de l'AP-7 i l'AP-2, la xarxa viària serà molt més equitativa", ha dit Ábalos, en referència a la fi dels peatges.

"A partir d'aquí, evidentment sí que tenim un debat per veure com ho finançarem, però no vull aventurar res més", ha afirmat Ábalos. El ministre ja ha dit que coneix quina és la posició de la Generalitat –que aposta per una vinyeta- però que, en tot cas, allò que cal és "reflexionar-hi" conjuntament. "Jo crec que cal arribar a més consens", ha conclòs.