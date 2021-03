Els anticossos i la vacuna protegeixen de la soca britànica, segons un estudi

L'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, centre impulsat conjuntament per la Fundació «la Caixa» i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha demostrat que les persones que han passat la infecció i les que han rebut dues dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech tenen anticossos capaços de bloquejar la variant del SARS-CoV-2 descrita a Anglaterra. Els resultats, compartits a bioRxiv, també apunten que els anticossos es perfeccionen amb el temps dins del cos, ja que les persones que van passar la infecció durant la primera onada i que, per tant, es van infectar amb la variant original del virus, tenen més capacitat de bloquejar la variant descrita a Anglaterra sis mesos després de la infecció respecte a l'inici.

La capacitat dels anticossos per protegir de les noves variants del SARS-CoV-2 és una incògnita que cal resoldre per poder preveure l'evolució de la pandèmia. Actualment, IrsiCaixa està estudiant l'eficàcia dels anticossos contra les diferents variants que existeixen fins el moment per poder entendre l'evolució de la immunitat contra el SARS-CoV-2.

Durant l'estudi s'ha avaluat la capacitat protectora dels anticossos de 53 persones que havien passat la infecció, i de 32 persones que havien rebut les dues dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech. Les mostres provenen de l'Hospital Germans Trias i Pujol i de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia. Per avaluar la protecció, el personal investigador d'IrsiCaixa ha treballat amb pseudovirus, és a dir, virus produïts al laboratori. A alguns d'aquests pseudovirus se'ls ha mantingut el genoma del virus original i a altres se'ls han incorporat mutacions d'interès. En aquest cas, les mutacions introduïdes són les pròpies de la variant del SARS-CoV-2 detectada per primer cop a Anglaterra.