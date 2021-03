Campanya de Trànsit per frenar els atropellaments en vies urbanes

Fins a 18 vianants han perdut la vida atropellats des de l'any 2017 a la província de Girona. Les dades recollides per Diari de Girona comprenen tant les vies urbanes com les carreteres.

A Catalunya, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), des del 2010 43 persones moren atropellades de mitjana cada any. El 50% dels vianants morts tenien més de 65 anys i el 69% van patir l'accident en zona urbana.

Per tal de frenar aquesta casuística i baixar la sinistralitat del col·lectiu dels vianants, des d'ahir i fins aquest diumenge, el 8 al 14 de març, Trànsit es coordina amb les policies locals dels diferents municipis de la província de Girona Catalunya per realitzar una campanya preventiva de protecció de vianants en zona urbana.

Comportaments perillosos

Aquesta campanya, segons Trànsit, posa l'accent en combatre tant aquells comportaments dels conductors que posin en perill la seguretat dels vianants com les conductes antireglamentàries o no segures d'ells mateixos, com per exemple creuaments incorrectes, i també la detecció d'infraccions relacionades amb l'incompliment dels semàfors i els passos de vianants.

En vies urbanes, els vianants, com recorda Trànsit, han de seguir unes pautes bàsiques per no posar en perill la seva pròpia seguretat ni la de la resta d'usuaris.

Un cotxe atropella un operari

A les comarques gironines l'últim vianant mort en un accident de trànsit data del 16 de desembre de l'any passat. En aquella ocasió, el conductor d'un turisme va atropellar mortalment un operari de manteniment quan es trobava treballant a la C-31 a l'altura de Siurana. Va fugir i gràcies a una investigació feta conjuntament entre Mossos de Trànsit i la Policia Local de Torroella de Montgrí es va poder detenir el conductor de l'accident mortal.