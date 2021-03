La CUP denuncia que la Diputació ha "vetat" un missatge on criticava "masclisme" a la institució

La CUP ha denunciat que la Diputació de Girona ha "vetat" un missatge pel 8-M on criticava "masclisme" a la institució. Segons informen en un comunicat, la diputada Laia Pèlach va proposar participar a la campanya impulsada per l'Institut Català de les Dones a través de les xarxes socials amb un missatge afirmant que a la Diputació s'hi "respira masclisme" i que hi tenen lloc "abusos" que se silencien. El CSIF, per la seva banda, demana que s'obri una comissió d'investigació per aclarir de "manera clara i rotunda" si les afirmacions de la diputada "sense aportar proves ni indicis de cap tipus" són certes. En cas contrari, el sindicat reclama que "s'exigeixi responsabilitat" o, fins i tot, que se la reprovi al ple.

Amb motiu del 8-M, la Diputació de Girona va participar a la campanya #SomCorresponsables impulsada per l'Institut Català de les Dones que pretenia donar veu als 27 diputats del ple amb una reflexió sobre la jornada.

La diputada de la CUP, Laia Pèlach, va enviar una proposta de missatge: "A la Diputació de Girona es respira masclisme. En el to paternalista de moltes intervencions, en el no donar veu a moltes companyes, en les salutacions diferents a homes i a dones, permetent abusos i silenciant-los... Reconèixer-ho i canviar-ho és el repte".

Segons assegura la CUP, "la institució per no ha volgut publicar aquest missatge al·legant que la campanya es plantejava 'en positiu' i que volia marcar reptes sobre la feminització de la política". Pèlach, al comunicat, remarca que l'objectiu del missatge era "denunciar les actituds masclistes i erradicar-les" subratlla que no voler-ho fer públic "és perpetuar un entorn hostil a la feminització de la política i suposa renunciar a treballar per transformar la institució".

La CUP sosté que la Diputació ha intentant silenciar-los i, per això, van decidir fer públic el missatge a través de les xarxes socials.



Comissió d'investigació

La publicació del missatge a les xarxes socials, però, ha tingut conseqüències. El cap de protocol i representant de la secció sindicat del CSIF, Josep Maria Amargant, ha presentat un escrit dirigit al president i al vicepresident primer de la Diputació demanant que s'obri una comissió d'investigació: "Tant per correu electrònic com per xarxes socials, la diputada va descriure i denunciar públicament una sèrie de conductes dels representants de la Diputació de Girona, sense aportar proves ni indicis de cap tipus".

"Atès el contingut de les declaracions i la seva gravetat, és necessari de manera imperativa aclarir aquestes afirmacions, així com provar-les a través de tots els mitjans admesos en dret", afegeix a l'escrit.

Per aquest motiu sol·licita que es constitueixi la comissió d'investigació, integrada per tots els grups polítics, per aclarir "de manera clara i rotunda les afirmacions". "Així mateix, en cas que no siguin certes o no s'aportin proves, s'exigeixi responsabilitat a l'esmentada diputada per possible denúncia falsa i s'adoptin les mesures correctives pertinents, sense perjudici de reprovar-la, si s'escau, en seu del plenari provincial", reclama el CSIF que sosté que aquestes actuacions són "imprescindibles" per "preservar el respecte de la institució i el dels seus treballadors".