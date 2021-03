Fort augment d'hospitalitzats, que ja freguen els 200 a Girona

Després de la forta davallada d'ingressats viscuda dissabte, ahir els gironins hospitalitzats per coronavirus van repuntar per segon dia consecutiu i ho van fer considerablement. Concretament, es van registrar tretze persones més i el total s'eleva a 198 i torna a fregar el llindar de 200 una setmana després. Respecte als pacients ingressats a l'UCI, ahir n'hi havia un més que el dia anterior.

Quant a les defuncions, ahir Girona en va notificar tres de noves. El dia anterior no se n'havia registrat cap. Seguidament, ahir Salut va notificar 67 casos nous un 20% menys que el dia anterior. No és habitual detectar menys de 100 casos diaris, però cal tenir present que les dades del cap de setmana solen ser inferiors a les de la resta de dies perquè es fan menys proves. Respecte als positius, una altra dada destacada és que en una setmana han baixat gairebé un 20% i es mantenen per sota del miler.

Els indicadors de contagi, paràmetres que prediuen el creixement de casos en un futur immediat, van seguir baixant. D'una banda, el risc de rebrot va disminuir nou punts i es va situar en un valor de 203 i, de l'altra, la velocitat de propagació del virus es va mantenir en el mateix valor que el dia anterior (0,92).

Si analitzem les dades per comarques, la Garrotxa té un risc de rebrot de 452 punts i se situa en tercera posició a Catalunya després de la Vall d'Aran i Osona. La comarca gironina amb l'índex de rebrot més baix és la Selva, amb 135 punts, tot i que encara es manté en risc «alt». Seguidament, el Ripollès és la comarca amb la velocitat de propagació del coronavirus més elevada de Catalunya, amb una taxa d'1,86. Això vol dir que cada cent infectats en poden contagiar uns 186 de mitjana

Respecte a les ciutats de més de 20.000 habitants, Olot (549) i Salt (462) són els dos municipis gironins amb l'índex de rebrot més elevat i se situen en cinquena i setena posició a Catalunya. La ciutat amb la dada més baixa és Lloret de Mar, on arriba a 76.

Respecte a Catalunya, es va produir un augment de 46 ingressats i una davallada de vuit crítics. Salut va notificar 596 positius i 26 defuncions. Finalment, els indicadors de contagi van baixar o es van mantenir igual que el dia anterior.