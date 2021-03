Girona és la quarta província amb més detinguts per jihadisme

Les comarques gironines s'han convertit en una àrea d'Espanya on la policia fa gairebé cada any almenys una operació contra el jihadisme, sobretot per arrestar persones que difonen la propaganda d'aquest tipus de terrorisme.

El Ministeri de l'Interior actualitza cada mes les dades sobre operacions i detencions relacionades amb aquest tipus de terrorisme. Aquestes mostren -fins al juliol- que la província de Girona és el quart punt d'Espanya on s'han detingut més persones acusades de ser presumptes jihadistes des de l'any 2012. En total s'han arrestat fins a 15 persones acusades presumptament de realitzar pràctiques relacionades amb aquest tipus de terrorisme.

Totes les detencions s'han dut a terme en un total d'11 operacions que han desenvolupat els diferents cossos policials establerts a les comarques gironines. És a dir, entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

Girona empata amb nombre de detinguts amb la província basca de Guipúscoa. En canvi, es manté en la quarta posició de l'Estat també com a quarta província amb més operacions contra aquesta forma de terrorisme.

Barcelona i Madrid

Per sobre de la província de Girona hi ha tres zones d'Espanya on s'han produït més detencions per aquest tipus de terrorisme. Una d'aquestes és Barcelona, on hi ha hagut 50 operacions amb 91 detencions des de l'any 2012. En segon lloc hi ha Madrid, amb 35 operacions i 75 arrestats.

La tercera àrea d'Espanya amb més detinguts és Alacant, amb 19 i 12 operacions. Les ciutats autònomes de Melilla i Ceuta també sumen moltes detencions, 69 entre totes dues i s'hi han realitzat 35 operacions relacionades amb aquest tipus de terrorisme en els últims nou anys.

Detenció a Palafrugell

La detenció més recent realitzada a les comarques gironines es remunta a l'octubre de l'any passat, quan els Mossos d'Esquadra van detenir a Palafrugell un home per enaltir les accions terroristes dels autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils poques hores després que cometessin els atacs.

L'arrestat, segons la policia, va difondre missatges a internet en què definia com a «màrtirs», segons la policia, les persones que acabaven de cometre els atemptats del 17 d'agost. L'arrestat és un home de 34 anys i de nacionalitat marroquina. En el seu cas, després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar la seva llibertat amb mesures cautelars de retirada del passaport i obligació de presentar-se cada mes al jutjat.

Dos anys sense detencions

Hi ha hagut dos anys -el 2018 i el 2019- en què no s'han realitzat detencions per aquest tipus de terrorisme extremista a les comarques gironines.

Per trobar alguna operació policial antijihadista cal desplaçar-se fins al 5 desembre de l'any 2017 a Figueres. Els detinguts van ser dos germans d'origen marroquí de 30 i 31 anys que es dedicaven presumptament a administrar una complexa xarxa de comunicació per difondre propaganda jihadista en què s'explicava com fabricar explosius o, fins i tot, com apunyalar civils. Ambdós van ingressar a presó.

Atemptats de Barcelona

Catalunya és un lloc vulnerable, i especialment després dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017, quan es van produir uns greus atemptats a l'agost amb múltiples víctimes mortals. A les comarques de Girona, es va descobrir que la cèl·lula terrorista provenia de Ripoll. A Ripoll, però, la policia va acabar detenint tres persones com a presumptes autores dels atemptats o per estar-hi relacionades.