Girona reivindica el 8-M malgrat la pandèmia

Els actes per commemorar el 8-M es van multiplicar ahir a les comarques gironines malgrat la pandèmia. Al matí, una manifestació estudiantil va recórrer el centre de Girona, mentre que davant de la Delegació del Govern es va llegir el manifest institucional conjunt de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Girona. A la tarda, una marxa feminista va recórrer de nou el centre de la capital, mentre que la Plataforma Feminista va organitzar una «performance» amb el símbol de la dona a la plaça U d'Octubre. Mentrestant, entitats i ajuntaments d'arreu de les comarques gironines també van organitzar actes de petit format i «online» per commemorar la jornada.

L'acte més multitudinari, a la ciutat de Girona, va ser la manifestació organitzada per l'entitat 8M-Coordinadora de feminismes anticapitalistes, que, segons Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, va reunir unes 2.500 persones. La marxa va sortir a les sis de la tarda de l'Ateneu Salvadora Catà, a la plaça Josep Pla, amb una capçalera on es podia llegir «Ens volen confinades, ens trobaran organitzades». Tot seguit van passar per la plaça U d'Octubre, on ja hi havia desenes de persones que esperaven per a la convocatòria de la Plataforma Feminista, que era a dos quarts de set. Entre les proclames que es podien escoltar hi havia «No és no, i si no és violació», «Ni un pas enrere, contra el patriarcat, acció directa» o «Si ens toquen a una, ens toquen a totes».

Després de sumar manifestants, la marxa va recórrer Jaume I fins a arribar a l'avinguda Ramon Folch, on un cordó policial impedia l'accés als jutjats. Allà, les manifestants van recordar el cas d'Helena Jubany, la bibliotecària assassinada a Sabadell l'any 2001 de la qual es va reobrir el cas fa pocs mesos, però que s'ha tornat a tancar perquè el jutjat considera que no s'han aportat noves proves rellevants. «Persones com l'Helena Jubany no descansaran mai per culpa d'aquests homes tan forts i valents que diuen que defensen els nostres interessos», van proclamar.

A continuació, la manifestació va tombar cap a la plaça de la Independència en direcció al carrer de Santa Clara, i, d'allà, va anar en direcció a l'edifici de la Generalitat, on van llegir un manifest i va haver-hi una actuació musical a capella. Les organitzadores de l'acta van agrair l'assistència de tothom que havia anat a la manifestació, però van demanar que «no es jutgés» la gent que no hi havia anat per la pandèmia. Abans de llegir el manifest, van recordar les denúncies per abusos que hi ha hagut recentment a l'Institut del Teatre i a l'Aula de Teatre de Lleida, i van demanar a les administracions que prenguin mesures per evitar que es repeteixin aquestes situacions.

En el seu manifest, la Coordinadora va afirmar que seguiran lluitant perquè «el sistema educatiu, sanitari i les llars d'infants permetin repartir les cures» entre homes i dones, per aconseguir «pensions dignes» que tinguin en compte els treballs de cures no remunerats, pel reconeixement dels drets de les treballadores de les llars i cures i per la regularització de les persones migrades, entre d'altres.

Entre les assistents a la manifestació -la majoria, dones-, la mitjana d'edat era molt jove. «Com a joves, creiem que hem de reivindicar els nostres drets perquè en un futur millori la societat. Com abans comencem, més aviat hi haurà gent que vol un canvi», assenyalven la Berta i la Violeta, de 14 i 15 anys. La Judit (19 anys), la Núria (21 anys) i la Neus (22 anys) reivindicaven el dret de poder anar pel carrer tranquil·les, sense sentir-se amenaçades. «És horrible la sensació de no poder sortir sola perquè en qualsevol moment algú et pot assetjar», van explicar. Totes tres van subratllar que les noves generacions estan més conscienciades en matèria de feminisme, «com a mínim, si ens comparem amb les nostres mares». Tot i això, van advertir que encara hi ha camí per recórrer, especialment entre el gènere masculí: «Alguns nois estan conscienciats, però costa. O alguns et diuen una cosa a tu, però després entre ells fan uns acudits i uns comentaris... van de feministes, però només és postureig», van assegurar.

Per a l'Anna, de 24 anys, les xarxes socials han permès que més joves prenguin consciència de la necessitat del feminisme, tot i que tem que, en alguns casos, sigui més una moda que una consciència real: «El capitalisme s'ha aprofitat del feminisme», va indicar, tot i que tant ella com les seves amigues -la Sara, de 27 anys, i l'Eugènia, de 25- afirmen que encara queda «molt per fer».

«Performance» feminista

Mentrestant, la Plataforma Feminista va fer una petita performance i també va llegir un manifest a la plaça U d'Octubre. Sota el lema Les dones sempre essencials, sempre imparables, van fer un «mural humà» per representar el símbol feminista i van llegir un manifest on van recordar que les cures han estat un treball tradicionalment atribuït a les dones i que, «com totes aquelles tasques feminitzades, han estat invisibilitzades i precaritzades». En aquest sentit, van subratllar que la pandèmia ha demostrat que «la vida se sosté gràcies al treball de cures», i que les dones representen el 85% del personal que treballa en residències de gent gran i de persones dependents, així com quasi la totalitat de les empleades domèstiques. «També som majoria en altres serveis essencials com en l'àmbit sanitari, la neteja o l'educació, però també en sectors com el comerç i l'alimentació. Tots són treballs feminitzats i precaritzats, i que durant la pandèmia han tingut un paper important», van recordar.

Manifestació estudiantil

Abans, al matí, va ser el torn de les estudiants tant de la Universitat de Girona com d'alguns instituts de la ciutat que, convocadada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) darrere d'una pancarta amb el lema «Per una educació feminista, les estudiants anem a la vaga», van recórrer el centre de la ciutat des de plaça U d'Octubre fins a la plaça del Vi amb una parada davant l'edifici de la Generalitat, on van llegir un manifest. «La violència masclista segueix present als carrers, a casa i als llocs de feina, però també a les aules; i és que els centres educatius són un espai on patim de manera silenciosa la imposició dels estereotips i rols de gènere», s'apuntava en un manifest que, en el món educatiu, «les agressions verbals, físiques i l'assetjament s'hi segueixen donant».

Es va recordar també el cas de la investigadora de la UdG que va denunciar assetjament laboral, Eva Bussalleu, i es va insistir que l'educació «ha de ser una eina de transformació social que empoderi les oprimides».

Entre les manifestants, majoria de noies però també algun noi, van ser constants càntics com «Girona serà la tomba del masclisme» o «cap agressió sense resposta» i moltes pancartes com «El que anomenes natural es diu patriarcal» o «Posa't el teu piropo pel cul». La manifestació, que va aplegar unes 500 participants, va arribar sense incidents la plaça del Vi.