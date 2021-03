Olot oferirà microcrèdits per rehabilitar habitatges i locals

L'Ajuntament d'Olot oferirà microcrèdits per a la rehabilitació d'habitatges, impulsarà un registre de pisos buits i reforçarà l'oficina local de l'habitatge amb més personal. Les mesures s'adopten com a resultat de l'estudi per a la captació, mobilització i rehabilitació d'habitatges i locals del Nucli Antic on s'han analitzat 340 edificis del nucli antic i se n'han detectat 10 amb «deficiències importants». En aquesta desena d'edificis, hi ha 11 pisos amb risc estructural i 7 més amb risc per a la salut. El consistori ja s'ha posat en contacte amb els seus propietaris perquè hi facin les actuacions necessàries de manera «immediata».

A grans trets, la diagnosi ha constatat que més de la meitat dels locals comercials en aquest zona tenen ús, que una quart part dels immobles es troben desocupats i que 18 habitatges presenten deficiències importants. La majoria de les deficiències detectades als edificis habitats estan vinculades amb filtracions en cobertes, humitats derivades de l'enderroc o la situació de finques veïnes, manca de sistemes de calefacció o mal manteniment dels espais comunitaris així com deficiències estructurals dels immobles. A més, dels 340 edificis analitzats, 32 presenten alguna deficiència (representa un 9,4% dels immobles que inclouen 44 habitatges). L'estudi identifica també 245 locals comercials en ús, que suposa el 54% del total en actiu i, en canvi, 535 habitatges buits d'un total de 1.948 immobles analitzats (2,4% del total). Per fer-hi front, l'Ajuntament ha anunciat que posarà en marxa mecanismes fiscals per fomentar la seva millora.