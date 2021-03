Professionals del Trueta es formen per a la COVID-19 amb realitat virtual

Un centenar de professionals de la medicina i la infermeria de l'hospital Trueta han rebut una formació específica per a poder reforçar les UCIs en cas que fos necessari, en funció de l'evolució de la pandèmia de la covid-19. S'han ofert una part de les sessions amb unes ulleres virtuals per endinsar els participants en una visita guiada per poder conèixer els seus espais, l'equipament i els circuits interns de l'UCI.