La restauració creu que les noves mesures van «pel bon camí»

El sector de l'hostaleria agraeix la relaxació de les restriccions sanitàries en bars i restaurants i creu que van «pel bon camí». Tot i així, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, manté la seva petició per obrir els vespres i oferir un torn per sopar. Carreras va recordar ahir que la nova mesura afecta tan sols els bars, ja que els restaurants només poden oferir dinars i això posa contra les cordes els empresaris.

D'altra banda, des de l'Associació no entenen per què el Govern manté el tancament de bars i restaurants en centres comercials i demana que s'equipari amb la resta de locals. Des d'aquest dilluns els bars i restaurants poden obrir de forma ininterrompuda des de dos quarts de vuit del matí fins a les cinc de la tarda.

Confiança per part del sector

La flexibilització d'horaris d'obertura en els bars i restaurants que s'ha començat a aplicar aquest dilluns desperta la confiança del sector de l'hostaleria. Josep Carreras va detallar que aquesta mesura afectarà «gairebé el 80% de cafeteries i bars», que podran obrir sense haver de tancar a mig matí. Per això, Carreras va afirmar que celebren la mesura, ja que una part del sector pràcticament permetrà recuperar els torns de treball habitual.

Tot i així, el president de l'Associació d'Hostaleria va avisar que seguirà «batallant» per aconseguir que permetin als restaurants poder oferir sopars a la sala. Josep Carreras va recordar que si bé la flexibilització de les restriccions ajuda en bona part els bars, per contra «no afecta» els restaurants, ja que la gran majoria ja no obria per esmorzar.

Per això va reiterar la seva petició de poder obrir unes hores al vespre i permetre que la gent sopi als locals. «Ens costa d'entendre que l'administració comprengui que es compleixen les mesures sanitàries al torn del migdia però no es faci al torn de nit», va afegir el representant de l'hostaleria a Girona.

En aquest sentit, Josep Carreras va recordar que «no tots» els locals obririen a la nit, perquè alguns ja no oferien aquest servei abans de la pandèmia. Tot i així, sí que n'hi ha molts que «viuen dels menús al migdia i a l'hora de sopar» i aquests actualment «van llastrats» perquè només poden oferir un dels serveis.

Tot i així, Josep Carreras confia que el Govern pugui considerar aquesta petició els propers dies, després de veure les millores en les dades. «La situació sanitària millora i nosaltres ens n'alegrem», va destacar Carreras. Tot i així, va recordar «el sacrifici» que ha suposat per a l'hostaleria aquesta pandèmia i per això va demanar comprensió a les administracions.

Centres comercials

D'altra banda, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona va demanar al Govern que autoritzi l'obertura dels locals de restauració que hi ha als centres comercials. Josep Carreras no entén que hi hagi diferències amb la resta d'establiments. «Haurien de poder obrir amb un aforament limitat i amb uns horaris determinats, igual que els altres», va apuntar.

A més, el portaveu del sector a Girona va lamentar que les restriccions sanitàries no s'hagin adaptat a la població de cada territori. Carreras creu que no hi ha el mateix risc en una àrea metropolitana com la de Barcelona a l'hora de contagiar-se que en «un municipi de 40 o 50 habitants» on «només hi ha un bar» en tot el poble.