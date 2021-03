Salut instal·la mòduls externs a Banyoles i Figueres per a pacients COVID

El Servei Català de la Salut ha instal·lat dos mòduls més de suport a l'Atenció Primària de la Regió Sanitària de Girona per separar l'activitat covid-19 i no covid-19 en punts diferenciats. Aquests espais complementaris s'estan habilitant al CAP de Banyoles i al CAP Ernest Lluch de Figueres i se sumen al que ja s'ha instal·lat al CAP de Cassà de la Selva, operatiu des de l'1 de març. Durant els propers dies també es preveu que se n'instal·li un quart al CAP Alfons Moré i Paretas de Salt. Els mòduls es col·loquen en ubicacions exteriors annexes als centres sanitaris i els treballs d'adequació, les connexions de subministrament i la col·locació del mobiliari s'allargaran uns dies abans no puguin entrar en funcionament.

Els centres d'atenció primària (CAP) hi traslladaran l'activitat relacionada amb el coronavirus, com ara proves PCR, tests ràpids, l'atenció de persones amb problemes respiratoris i símptomes de la covid-19 o vacunacions. «Els mòduls permetran crear circuits separats entre pacients sospitosos de covid-19 de la resta i millorar la seguretat entre pacients i professionals del centre», va explicar el gerent del Servei Català de la Salut a la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras. Els mòduls tenen també l'objectiu de garantir la separació entre activitats per donar suport als centres que tenen problemes d'espai.

Quinze de previstos

L'ús d'aquests equipaments té una durada d'un mínim de divuit mesos i un cost mitjà d'uns 70.000 euros. A la Regió Sanitària de Girona n'hi ha quinze de previstos, un dels quals en funcionament i tres en procés d'instal·lació. La resta arribaran progressivament en els propers mesos i reforçaran l'atenció de la covid-19 a la Regió. Els mòduls previstos a Girona estan planificats al CAP de Cassà de la Selva, CAP Alfons Moré i Paretas (ABS Salt-2), CAP Can Gibert del Pla (ABS Girona-2), CAP Ernest Lluch (Figueres), CAP Josep Masdevall (Figueres), CAP Banyoles, CAP Doctor Joan Vilaplana (ABS Girona-4), CAP Roses, CAP Blanes-2, CAP Moisès Broggi (l'Escala), CAP Tordera, CAP Sant Feliu de Guíxols, CAP Canet de Mar, CAP Llagostera i CAP Pineda.

El de Cassà de la Selva és el primer que va entrar en funcionament a Girona. El mòdul té 45 m2 de superfície útil i 13 més de porxo. A l'interior hi ha dos espais assistencials i un més per a tasques administratives. L'horari d'atenció en aquest nou espai és el mateix que el del CAP de Cassà de la Selva, des de les vuit del matí a les vuit del vespre.

A més dels instal·lats pel Servei Català de la Salut, també se'n disposen en d'altres municipis per iniciativa d'ajuntaments i consells comarcals, com és el cas de Fornells de la Selva, Peralada, Vilafant, Torroella de Montgrí, Olot i Palafrugell, entre d'altres.

El desplegament de mòduls s'emmarca en el Pla d'Enfortiment i Transformació de l'atenció primària, amb l' objectiu d'oferir més espai i confort a la ciutadana i crear circuits diferenciats entre covid i no covid. El Pla compta amb una inversió global de gairebé 300 milions d'euros fins al 2022. Té l'objectiu de millorar l'accessibilitat i els processos, augmentar la resolució i atendre bé la cronicitat.

Mesura extensiva a Catalunya

Paral·lelament, el desplegament de mòduls es va fent extensiu a tot Catalunya de forma progressiva. Ahir Salut també va anunciar la incorporació de dos mòduls a Tarragona.

Concretament, el Centre d'Atenció Primària (CAP) del Pla de Santa Maria (Alt Camp) i el de Bonavista (Tarragona). La voluntat és traslladar a aquests espais annexos l'activitat relacionada amb el coronavirus -proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes o exploracions- per garantir els dobles circuits, ha apuntat Salut. El Departament ha apuntat que se n'instal·laran fins a setze a tota la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, un més que a la regió de Girona.