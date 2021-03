Agricultura desencalla la segona fase de reparació de la presa de Colomers danyada pel Gloria

El Departament d'Agricultura ha declarat d'emergència la contractació de les obres de la segona fase de la presa de Colomers (Baix Empordà) que va danyar greument el temporal Gloria. Ara, s'hi ha de sumar el pas del temporal Filomena que hi va haver al gener. Tot plegat posava la presa en risc i podia suposar el seu trencament. Les obres suposaran una inversió de 71.758 euros i començaran aquest mateix mes de març. La segona fase d'aquestes obres implicaran la reparació del llavi superior en els punts en què ha desaparegut i col·locar una nova escullera en el vessador i peu de la resclosa (se cimentarà amb formigó). A més, s'eliminarà la vegetació que hi ha sobre la resclosa per tal que les arrels no malmetin la infraestructura.

Les ferides del temporal Gloria a les comarques gironines encara no estan del tot tancades i queden serrells pendents. Un d'ells és la consolidació de la presa de Colomers (Baix Empordà). Aquesta tardor, la comunitat de regants ja va destinar 50.000 euros a tapar el principal forat que hi havia a la presa que havia deixat el temporal Gloria. Era un esvoranc d'uns sis metres d'allargada que feia disminuir 40 cm el nivell de l'aigua a la resclosa.

Tot i així, el Departament d'Agricultura ja es va comprometre a executar la segona fase de les obres de reparació aquesta primavera abans no comencés la temporada de rec. Ara, s'ha aprovat la contractació i es preveu que les obres comencin aquest mateix mes de març. Aquests treballs suposaran una inversió de 71.758 euros que assumirà Agricultura de forma íntegra.

Les obres consistiran en restaurar tot el llavi superior de la resclosa i reparar els forats que hi hagi. A més, es col·locarà una nova escullera en el vessador i peu de la presa, cimentada amb formigó i per últim s'eliminarà la vegetació que hi ha sobre la resclosa per evitar que les arrels malmetin la infraestructura.

Aquestes obres són prèvies a un projecte més ambiciós que prepara Agricultura en aquesta resclosa. Es tracta d'unes obres de consolidació que revestiran tota la presa per evitar noves filtracions. També es construirà una rampa per a caiacs, una escala de peixos i comportes automàtiques per controlar el nivell de l'aigua. Aquest projecte suposarà una inversió de 4,7 milions d'euros.

La resclosa de Colomers connecta les dues ribes del riu Ter i la seva principal funció és crear una làmina d'aigua per a assolir un nivell suficient per a la derivació de l'aigua del Ter cap el Rec del Molí o de Sentmenat o la captació de la Comunitat de Regants Presa de Colomers.

La Comunitat de Regants Presa de Colomers disposa d'una xarxa per al regadiu de 3.500 hectàrees de cultius (pomeres, blat de moro, i userda, principalment) del marge esquerre del riu pertanyents als pobles de Colomers, Jafre, Verges, La Tallada d'Empordà, Ullà, Torroella de Montgrí, Bellcaire d'Empordà, i Albons (Baix Empordà), i l'Escala, i Viladamat (Alt Empordà).

La resclosa té una longitud aproximada de 370 metres i funciona en tota la seva longitud com a sobreeixidor, i es va construir amb morter hidràulic i folrada de pedra calcària, amb una alçada variable entre els 2,7 i els 5,4 metres.