Argimon demana retardar segones dosis per poder vacunar més població

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va avançar ahir en una roda de premsa que si la situació del pla de vacunació de la covid-19 a Catalunya segueix amb retards i incompliments en l'aprovisionament europeu de les dosis caldrà replantejar una nova estratègia de cara a les pròximes etapes «perquè seguim sense tenir suficients vacunes». Argimon va exposar que «és un bon moment per seguir insistint a Sanitat que es defineixi i comparteixi les evidències si en disposa que justifiquen no poder vacunar a majors de 55 anys amb la vacuna d'AstraZeneca».

En aquesta mateixa línia, va posar de manifest que «la majoria de gent a l'UCI són, precisament, persones d'entre 55 i 75 anys».

D'altra banda, Argimon va obrir la porta al debat sobre si endarrerir les segones dosis pot avançar al màxim la cobertura vacunal del conjunt de la població. «Cal plantejar a Europa una demora en la segona dosi als col·lectius que no són de risc per tal d'ampliar el nivell de cobertura vacunal de la població», va afirmar Argimon. «Cal valorar si aplicar l'estratègia britànica, és a dir, maximitzar la vacunació col·lectiva amb una dosi d'alta eficàcia o bé seguir fent una protecció individual amb dues dosis».

Millora de dades

Pel que fa a la situació epidemiològica, el secretari de Salut Pública va afirmar que les xifres són les més bones des del 30 de setembre: «No teníem una incidència acumulada en set dies per sota de 100 casos per 100.000 persones, però les UCIs encara estan plenes». També en l'entorn residencial, la incidència tendeix ja a zero casos amb només 30 casos actius aquesta setmana. Sobre les noves variants va afirmar que a Catalunya «la variant anglesa ja és la predominant amb un 73% de casos».

El secretari també va advertir que les pròximes setmanes són crucials, perquè «ens hi juguem molt» i que, tot i les bones dades, segueixen havent-hi motius per no relaxar-nos, sobretot, de cara a Setmana Santa.

La sub-directora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, va actualitzar les dades de vacunació i va explicar que, fins dilluns, 581.079 persones ja havien rebut la primera dosi i 208.901 la segona. En total s'han administrat 789.980 vacunes, un 87,15% del total de les vacunes rebudes. «El gran gruix que estem vacunant ara són les persones grans dependents, que ens planteja una gran complicació organitzativa, però que un 62,6% ja han rebut les primeres dosis». En aquest sentit, Cabezas va avançar que en les properes dues setmanes la vacunació es concentrarà en les segones dosis de la població vulnerable i que s'haurà d'esperar a aquest mateix dijous per conèixer de quantes vacunes disposaran els equips de vacunació dilluns.

Flexibilització de mesures

D'altra banda, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, va explicar ahir que «tot apunta» que el confinament perimetral comarcal «s'aixecarà ben aviat», sempre que les dades epidemiològiques no canviïn la tendència que tenen darrerament. Així, el pla per a la Setmana Santa –que es podria tancar aquesta mateixa setmana- permetria la mobilitat interna dins de Catalunya amb una certa llibertat. A més, tal com va passar per Nadal, la portaveu va assegurar que s'està estudiant que es pugui entrar i sortir de Catalunya «per visitar familiars i gent propera» malgrat tenir el perímetre territorial de país tancat.

Amb tot, entre avui i divendres s'ha de tancar la nova resolució del Procicat que entrarà en vigor dilluns i s'haurà de veure si la relaxació de les mesures s'aplica ja la setmana vinent o la següent. «Entenem que aixecar el confinament comarcal és necessari el més aviat possible», va dir. Budó també va remarcar que estaran amatents a les recomanacions sanitàries.