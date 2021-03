Arrenca la campanya de les eleccions agràries, que es faran amb vot electrònic

Les pròximes eleccions agràries que se celebraran el 25 i el 26 de gener a Catalunya ja han començat a escalfar motors amb l'inici de la campanya. Un total de 7.832 pagesos gironins estan cridats a les urnes d'un total de 20.609 electors, però aquest cop no serà de forma literal, ja que el sistema de vot serà electrònic. Serà la primera vegada que s'aposta per aquest model en unes eleccions organitzades a tot Catalunya.

Durant els pròxims cinc anys el guanyador de les eleccions serà l'escollit per ser l'interlocutor de la pagesia amb el Departament d'Agricultura, així com d'altres organitzacions col·legiades de la Generalitat. El sindicat Unió de Pagesos és qui ostenta actualment la representació de la pagesia catalana, amb el 57% dels vots en els últims comicis.

De fet, ahir el sindicat va fer una enganxada de cartells simbòlica com a acte d'inici de la campanya. Juntament amb Unió de Pagesos, també s'hi presenten Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Asociació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) i Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA). Aquests últims no van obtenir representació en els últims comicis perquè no van aconseguir el 15% de vots mínims que demana el sistema.

Reivindicacions de la pagesia

El coordinador nacional del sindicat Unió de Pagesos, Joan Caball, va explicar ahir durant l'acte d'inici de la campanya que les principals reivindicacions gironines del sector són el repartiment de les ajudes i els «danys i estralls» provocats per la fauna salvatge, sobretot el senglar i el cabirol. Caball va incloure també com una preocupació de la pagesia el foment de les energies renovables «si és a costa de perdre espais de producció». D'altra banda, el coordinador va destacar que la pandèmia ha dut coses positives, ja que assegura que s'ha posat en relleu la importància de la pagesia. Amb tot, també n'ha portat de negatives, segons va subratllar, com ara l'augment de gent que opta per caminar per paisatges rurals i no respecta els límits de les propietats.