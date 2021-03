La CUP denuncia «abusos» a la Diputació i un sindicat vol proves

Polèmica a la Diputació de Girona després que la CUP publiqués dilluns -Dia de la Dona treballadora - un tuit afirmant que a la institució «es respira masclisme» i que s'han permès i silenciat «abusos». La CUP es queixa perquè aquest missatge no es va voler difondre des del compte institucional, malgrat que s'havia fet una crida perquè tots els grups polítics amb representació fessin un missatge amb motiu del 8-M. En canvi, el sindicat CSI-F ha registrat una petició perquè s'investiguin les declaracions de la CUP i que, si es demostra que no són certes o que no hi ha proves, «s'exigeixin responsabilitats» i s'adoptin «les mesures correctives pertinents» per una «denúncia falsa».

Amb motiu del Dia de la Dona, la vice-presidenta tercera de la Diputació, Maria Puig, va enviar un correu electrònic a tots els diputats convidant-los a participar en una inciativa de la corporació a les xarxes socials. Concretament, demana als diputats que preparessin una breu reflexió personal sobre la feminització de la política i la seva gestió. L'objectiu era publicar tots els textos als perfils institucionals de la Diputació a Twitter i Instagram.

El text que va enviar la diputada de la CUP Laia Pèlach va ser el següent: «A la Diputació de Girona es respira masclisme. En el to paternalista de moltes intervencions, en no donar veu a moltes companyes, en salutacions difrents a homes i a dones, permetent abusos i silenciant-los... reconèixer-ho i canviar-ho és el repte».

El missatge, però, no es va arribar a publicar a les xarxes de la Diputació. Segons explica Pèlach, des del govern de l'ens se'ls va dir que l'objectiu era que fossin missatges «en un to positiu», i que, per tant, aquest no hi tenia cabuda. Tot i això, Pèlach considera que l'obligació de la CUP és «denunciar» aquest tipus de comportaments en lloc de silenciar-los. Preguntada sobre quins són els abusos als quals fa referència, Pèlach recorda que hi ha alguns casos que han estat mediàtics -en clara referència a les denúncies d'una exassessora contra l'expresident Jaume Torramadé-, mentre que també s'han produït, indica, alguns casos de mobbing. Tot i això, prefereix no donar noms ni casos concrets, perquè assegura que es tracta d'una qüestió de fons. «Jo, com a diputada, també m'hi he trobat: el to de les intervencions, el paternalisme, la gent a qui es deixa parlar...», assenyala. En tot cas, creu que «no era el moment» d'entrar en qüestions concretes ni atacar a ningú, sinó d'aprofitar el 8-M per llançar un missatge de conscienciació. «Si volem que hi hagi un treball en aquest sentit, ens hi hem de posar tots. Però, si quan tens l'oportuntiat de donar-ho a conèixer ho minimitzes, no anem bé», adverteix Pèlach.

Per a la diputada cupaire, «la corresponsabilitat també és denunciar les actituds masclistes, i erradicar-les és un dels grans reptes». En canvi, considera que no voler-ho fer públic «és perpetuar un entorn hostil a la feminització de la política i susposa reunciar a treballar per transformar la institució».