Els joves de Blanes celebren el 8-M amb l'elaboració de dos vídeos

Blanes va tancar dilluns la celebració del 8-M amb l'estrena de dos vídeos elaborats expressament per a l'ocasió, que es van projectar de manera simultània en dos recintes: a la NAU4 Espai Jove i la sala de plens de l'ajuntament. En aquest darrer indret és on va tenir lloc abans de la projecció una breu benvinguda a càrrec de l'alcalde, Àngel Canosa, acompanyat de la regidora i Igualtat-Acció Social, Marian Anguita.

El batlle va encoratjar els joves a seguir treballant amb la mateixa empenta amb què tot just fa uns mesos han començat a programar activitats a NAU4 Espai Jove, felicitant-los per haver organitzat diverses activitats per commemorar el 8-M. Canosa va remarcar que una de les principals eines per acabar amb les desigualtats que segueix patint la dona és des de la infantesa, a través del sistema educatiu, però sobretot entre les i els joves.

«Dones Valentes» i «Femstival»

Les projeccions simultànies van començar primer amb el visionat d'un vídeo que va aixecar els aplaudiments unànimes de tots i totes els i les assistents. Presentat amb el títol de Dones Valentes, es tractava d'un recull fotogràfic de 80 dones que treballen al sector sanitari i que s'han deixat la pell en la lluita contra la pandèmia.

Tot seguit va arribar el moment de gaudir de música interpretada per cinc artistes blanenques. Femstival ha estat una gala amb concerts tocats a porta tancada i sense públic enregistrat prèviament a la sala NAU4 Espai Jove, amb les artistes Monalisa, Rady, Naiara Burke, Leira i Claudia Allamang.