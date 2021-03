L'Ajuntament de la Vall d'en Bas rep el fons del Mas Serrat de la Pinya

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha rebut el fons del Mas Serrat de la Pinya, on hi ha 143 pergamins d'entre el 1233 i el 1644 i un llibre mestre de mitjans del segle XIX, entre d'altres documents històrics. El fons era propietat de Bartomeu Plana, el que va ser primer alcalde del municipi després del franquisme. Els documents provenen del Mas Serrat, una masia que hi ha a tocar de la Pinya i que apareix documentada des del segle XIII. En els documents hi ha informació del mas sobre compravendes, creacions censals i estats de comptes. L'Ajuntament ha cedit tot el fons a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa per garantir-ne la conservació. Qualsevol veí que vulgui consultar els documents podrà fer-ho.

L'Ajuntament ja va donar part del fons a l'arxiu durant el 2020 i es preveu que aquest 2021 s'acabi d'ingressar la resta del material. La cessió permet mantenir la propietat a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, però l'arxiu els podrà utilitzar de forma gratuïta.

El fons compta amb 143 documents en pergamí (1233-1644), d'un llibre mestre de mitjan segle XIX, documentació en paper (1383-1864), un plànol relatiu a les propietats de Bartomeu Plana i Collellmir (1950), una fotografía de Benet Grau Serrat (1930), que fou jutge de primera instancia d'Olot i diversos diplomes, certificats, impresos i quaderns d'exercis escolars (segles XIX-XX).