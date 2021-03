El portal de formació de la Diputació permetrà buscar feina per comarques

El portal web Formació en Xarxa, impulsat per la Diputació de Girona, ha posat en marxa una eina per poder buscar ofertes laborals per comarques. D'aquesta manera, els usuaris podran accedir des d'un mateix espai telemàtic tant a un cercador de formacions com d'ofertes laborals. Segons assenyala l'ens provincial, durant l'any 2020 aquest portal va rebre 26.345 visites, va registrar 570 noves subscripcions i va oferir 514 formacions.

Aquest espai en línia compta amb prop de mil ofertes laborals, procedents del portal Feina Activa del Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat. En facilitar que es puguin classificar per comarques, la Diputació busca que es pugui «simplificar» la recerca.