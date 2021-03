Teisa i la Fundació Lluís Coromina cedeixen dos autocars al nord del Marroc

L'empresa gironina de transports Teisa, amb la col·laboració de la Fundació Lluís Coromina, ha cedit dos autocars per facilitar el transport escolar al nord del Marroc després d'arribar a un acord amb l'ONG Azahara, amb seu a Salt.

Aquesta acció permetrà a estudiants marroquins de zones rurals d'Ouazzane i de Chefchaouen, sobretot noies, poder-se desplaçar fins a centres escolars amb un transport més confortable i segur a l'habitual. Els escolars d'aquestes zones estudien primària al mateix poble, però per continuar l'ensenyament han d'anar a altres ciutats i només hi poden arribar amb cotxes privats o furgonetes perquè no hi ha servei de bus. Aquest fet genera inseguretat i desconfiança, sobretot en les noies, que en alguns casos acaben abandonant els estudis. Podran anar a l'escola amb aquests dos vehicles de Teisa, que seran gestionats per entitats locals.