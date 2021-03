Agricultura desencalla la segona fase de reparació de la presa de Colomers

El Departament d'Agricultura ha declarat d'emergència la contractació de les obres de la segona fase de la presa de Colomers, que va quedar greument danyada pel temporal Gloria. Ara, s'hi ha de sumar el pas del temporal Filomena que hi va haver al gener. Tot plegat posava la presa en risc i podia implicar el seu trencament. Les obres suposaran una inversió de 71.758 euros i començaran aquest mateix mes de març. La segona fase d'aquestes obres implicarà la reparació del llavi superior en els punts on ha desaparegut i col·locar una nova escullera en el vessador i peu de la resclosa, que se cimentarà amb formigó. A més, s'eliminarà la vegetació que hi ha sobre la resclosa per tal que les arrels no malmetin la infraestructura.

La passada tardor, la comunitat de regants ja va destinar 50.000 euros a tapar el principal forat que hi havia a la presa que havia deixat el temporal Gloria. Era un esvoranc d'uns sis metres de llargada que feia disminuir 40 centímetres el nivell de l'aigua a la resclosa.

Tot i així, Agricultura es va comprometre a executar la segona fase de les obres de reparació aquesta primavera, abans no comencés la temporada de rec. Ara, s'ha aprovat la contractació i es preveu que les obres comencin aquest mateix març. Aquests treballs suposaran una inversió de 71.758 euros que assumirà Agricultura de forma íntegra.