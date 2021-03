El CAP Garrotxa concentrarà l'atenció pediàtrica d'Olot a partir del dilluns

L'atenció pediàtrica a Olot es concentrarà al CAP de la Garrotxa a partir del proper dilluns 15 de març. Des del juliol aquest centre només atenia a pacients adults i es derivaven tots els casos d'infants al Consultori Local Nord de la capital garrotxina, que està al barri de Sant Miquel. Aquesta mesura permetia al Centre d'Atenció Primària crear dos circuits diferenciats: un per a pacients amb símptomes de covid-19 i un altre d'independent per a la resta d'usuaris. Durant aquest temps, però, s'ha vist la utilitat de concentrar tota l'atenció primària en un sol edifici, ja que augmenta l'eficiència de les visites i per això ara es traslladaran totes les visites d'infants d'entre 0 i 14 anys al CAP que hi ha al passeig de Barcelona.

El traspàs de l'activitat pediàtrica al CAP Garrotxa descongestionarà l'activitat que hi havia al Consultori Local al Nord d'Olot. A més, també permetrà la creació d'una nova unitat bàsica assistencial per a adults en aquest consultori. El nou equip format per un professional de medicina i un altre d'infermeria, se sumaran als altres tres equips que ja treballen al centre.

El consultori atén a 5.800 persones i la població pediàtrica de referència a la ciutat és de 5.500 usuaris.