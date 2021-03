Col·lectius essencials poden demanar hora per vacunar-se sense cita de Salut

Des d'aquest cap de setmana s'ha habilitat que les persones que pertanyen a un dels col·lectius prioritzats i compleixen criteris de vacunació per administrar la vacuna d'AstraZeneca puguin accedir a la programació de cita directament a la pàgina web.

Aquesta acció s'ha decidit per agilitzar el procés de vacunació ja que hi ha professionals que no consten a alguns registres de dades concrets.

Segons Salut, si en cas d'introduir el CIP o el DNI l'accés es denega, cal posar-se en contacte amb els referents com a col·lectiu prioritzat per confirmar que es troben en el cens i que les dades són correctes.

Cal tenir present que per accedir a aquesta campanya de vacunació cal formar part d'un dels censos de col·lectius essencials prioritzats, tenir menys de 56 anys, no haver estat diagnosticat de covid-19 en els darrers 6 mesos i no patir immunodepressió, una malaltia cardiovascular no controlada o una malaltia hepàtica, renal metabòlica/endocrina o neurològica greu. Si no es compleix algun d'aquests requisits, podria ser motiu de dificultat d'accés a la programació de la cita corresponent. En aquests casos, els treballadors que no compleixin els requisits establerts hauran d'esperar a una altra convocatòria tenint en compte la disponibilitat de vacunes.

Entre aquets col·lectius prioritzats hi ha fisioterapeutes, farmacèutics i auxiliars d'oficina de farmàcia, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, òptics, optometristes, protètics dentals, logopedes, veterinaris, nutricionistes, podòlegs i estudiants de la salut. D'altra banda, hi ha tot el personal dels centres educatius i professionals que treballin en els serveis públics considerats essencials, com ara cossos de seguretat, protecció civil, professionals d'assistència domiciliària i funcionaris de presons.