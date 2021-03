Condemnat un veí de Cassà de la Selva per fer petons i tocaments a una menor

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un veí de Cassà de la Selva que va fer petons i tocaments a una menor. L'acusat ha reconegut els fets i ha evitat entrar a presó perquè ja ha abonat part de la indemnització, fixada en 3.000 euros pels danys morals. La fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li una atenuant de reparació del dany. El processat ha admès que l'abril del 2019, quan la víctima tenia 17 anys, va aprofitar moments que estaven sols per abusar-ne sexualment. Segons recull l'escrit d'acusació, durant un recorregut amb cotxe, també li va ensenyar vídeos pornogràfics i li va mostrar el penis, obligant-la a fer-li tocaments.