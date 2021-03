Detenen dos germans, un d'ells menor, per 16 estafes a internet per valor de 3.150 euros

La Policia Nacional ha detingut dos germans a Girona i Banyoles per 16 estafes a internet per valor de 3.150 euros. Els dos estafadors, un d'ells menor d'edat, posaven anuncis a Wallapop i venien motos a preus molt baixos com a reclam. La policia ha pogut demostrar també que van utilitzar DNIs de víctimes i comptes d'amics per blanquejar els ingressos.

La Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona va començar a investigar els fets a finals del desembre passat i ha finalitzat el febrer amb la detenció de dos germans que van iniciar la seva activitat l'octubre passat i van arribar a fer 16 estafes arreu d'Espanya.

Els estafadors per atraure les víctimes publicaven a Wallapop l'anunci de venda de ciclomotors i motocicletes a un preu molt atractiu per així captar potencials víctimes. En aquest cas, el seu modus operandi consistia que, un cop la víctima s'interessava per l'anunci, conversaven sobre el producte i l'estafador li demanava que li avancés diners perquè així la hi reservaria, uns 100 euros. Altres vegades, també sol·licitaven un avanç de diners per modificació de les característiques del vehicle que suposaven millores. Així van arribar a estafar uns 300 euros a les víctimes.

Amics fent de mules

Per generar confiança, els estafadors enviaven fotografies a les víctimes de la targeta de la ITV del vehicle i de DNIs com si fossin seus, però, segons els investigadors, eren d'altres víctimes d'estafes. A banda, els ciberdelinqüents, per evitar ser localitzats, van utilitzar «mules de diners». Concretament van enganyar amics perquè els deixessin els seus números de comptes bancaris. Amb aquesta operació, la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona resol fins a 16 estafes realitzades en diversos punts d'Espanya seguint totes el mateix patró.

La policia recorda que cal evitar enviar a desconeguts fotografies del document nacional d'identitat per així impedir el seu ús fraudulent, que podria originar problemes als seus legítims titulars, tal com ha succeït en aquest cas.