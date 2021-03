La Diputació identifica més de 15.000 hectàrees de terrenys aptes o molt aptes per implantar parcs solars

L'estudi per orientar la ubicació de les instal·lacions de producció d'energia renovable solar fotovoltaica en sòls no urbanitzables a les comarques gironines, impulsat per la Diputació i la UdG, ha identificat 14.337,57 hectàrees aptes i 983,88 molt aptes per a la seva implantació. La majoria es concentren a les comarques del Pla de l'Estany i l'Alt Empordà, amb unes 4.000 hectàrees cadascuna. En canvi, en descarta més de 560.000 com a no aptes –més de 130.000 a l'Alt Empordà- i en classifica 3.646 més com a poc aptes. El document, però, no inclou els espais on es podrien instal·lar parcs eòlics ni tampoc altres possibles ubicacions com zones industrials, urbanitzables o teulades.

En aquest sentit, des de la Diputació insisteixen que cal potenciar les renovables però de manera ordenada i que es tracta d'un document de "bases" que caldrà abordar amb els municipis i que volen consensuar amb la Ponència de Renovables. "És una aproximació", assegura la coordinadora de l'estudi, Mita Castañer.

